La Red de Costureras Solidarias de Pilar lanzó un nuevo proyecto que tiene como objetivo impulsar hábitos de higiene en niños y niñas para prevenir enfermedades.

Bajo el lema "Puntadas de Cuidado, Sonrisas de Futuro", las y los voluntarios llegan a comedores comunitarios con kits de higiene bucal y lavado de manos.

Así, dentro de una bolsa contenedora entregan toalla de mano, jabón, pasta dental y cepillo de dientes para los niños de comedores de la zona.

El proyecto surgió de la idea de Sabrina, del comedor Todos Somos Uno del Barrio Los Laureles, quien quería confeccionar unos kits para inculcar el lavado de dientes entre los niños que asisten al espacio en Presidente Derqui.

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Con un gran trabajo en equipo, los voluntario lograron entregar los primeros kits a los niños del comedor. Además la Dra. Mariela Velay, de Consultorios Médicos Alfaro, brindó una charla sobre higiene bucal para inculcar en los niños la importancia de lavarse los dientes y las manos.

Cada niño pudo personalizar las bolsitas con su nombre y se fue con un "Certificado de buena higiene bucal" por haber asistido a la charla y compartido la actividad.



Las voluntarias del Comedor confeccionaron las toallitas, las costureras solidarias hicieron las bolsitas contenedoras que fueron sublimadas gracias a la generosidad de Valentina de Sublimados Ruta 47.

La entidad agradece a Perfumerías Aromas que donó los jabones, a la Comisión Solidaria del Pueyrredón CC y particulares que colaboraron con pastas dentales, cepillos de dientes y toallas en buenas condiciones. Además, Consultorios Alfaro donó pastas dentales para completar los kits.

La Campaña "Puntadas de Cuidado, Sonrisas de Futuro" continúa, la próxima entrega será en el Comedor Unidos por los Chicos del Barrio Luchetti en Villa Rosa para lo cual se siguen recolectando toallas en buen estado, pastas dentales y cepillos de dientes para niños.



"Lo más gratificante de este proyecto es el trabajo en equipo, donde cada uno hizo su aporte y logramos entregar los primeros kits, y ahora vamos por más para seguir concientizando sobre la importancia del lavado de los dientes y el lavado de manos para prevenir enfermedades y sembrar hábitos saludables desde la temprana infancia", indican desde la Red de Costureras Solidarias de Pilar.