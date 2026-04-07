La Red de Costureras Solidarias de Pilar llevó adelante una nueva campaña de recolección de útiles escolares que ya fueron entregaron a distintos comedores y merenderos.

La iniciativa de la Red de Costureras la llevan adelante durante todo el año ya que siempre reciben pedidos de ese tipo de insumos: mochilas, cartucheras, delantales y útiles escolares varios y también libros escolares, de lectura, juegos de mesa y material didáctico como así también elementos para talleres de arte.

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Este año no sólo recibieron donaciones sino que también recaudaron fondos con la Feria Solidaria y pudieron comprar útiles para armar kits para aquellos que más lo necesitan.

De esta manera, entregaron mochilas, cartucheras y útiles varios en diversos lugares, entre los que se destacan: la Mesa de Trabajo de TECHO en el Barrio Vicente López, en el Comedor Merendero Todos Somos Uno del Barrio Los Laureles en Presidente Derqui, en el Comedor Nueva Esperanza y en el Comedor Los Patas Sucias de Villa Rosa, en el comedor Los Tronquitos del barrio Los Troncos, entre otros.

Además entregaron elementos a algunos particulares a través de las voluntarias de la Red que están en contacto con aquellos que más lo necesitan.

También entregaron libros escolares y de lectura para espacios donde brindan apoyo escolar como el Centro Comunitario Otro Mundo de Del Viso, el Comedor Merendero Nueva Esperanza de La Pilarica, libros de inglés que se donaron al Comedor Confiar del Barrio San Francisco; al Comedor Merendero Todos Somos Uno del barrio Los Laureles en Presidente Derqui, al Club Municipal Presidente Derqui de la misma localidad; libros infantiles, escolares y de cocina que fueron para el centro comunitario en el Barrio Vicente López, entre otros.

Por otro lado, entregaron material didáctico, juegos de mesa y elementos para los talleres de arte que se llevan adelante en algunas instituciones como el Comedor Nueva Esperanza de Pilarica, La Esperanza de San Antonio de Villa Rosa o Todos Somos Uno de Derqui.