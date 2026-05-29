

La Red de Costureras Solidarias de Pilar puso en marcha el Banco Textil Solidario, una iniciativa comunitaria destinada a recibir, recuperar y distribuir telas, máquinas e insumos textiles entre emprendedores y trabajadores del rubro en la región.

El lanzamiento llega tras el éxito del Registro de Emprendedores Textiles, que derivó en una Guía con más de 180 emprendedores. El nuevo proyecto profundiza ese camino: ahora el foco está en dotar al sector de insumos y herramientas concretas.

El Banco Textil Solidario funciona como un espacio de recepción de donaciones de telas, retazos, hilos, cierres, botones, máquinas y otros insumos vinculados al sector, que luego son clasificados y distribuidos entre integrantes de la red y proyectos textiles comunitarios.

“En un contexto donde muchas familias buscan generar ingresos desde sus hogares, el acceso a materia prima representa una de las principales dificultades para iniciar o sostener emprendimientos textiles artesanales. Frente a esta realidad, surge el proyecto Banco Textil Solidario, una iniciativa destinada a recibir, recuperar, clasificar y redistribuir telas e insumos textiles entre emprendedores de la red”, informaron desde la organización.

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El proyecto promueve la reutilización responsable de materiales, evita el descarte textil y fortalece la economía social mediante la circulación solidaria de recursos. También impulsa la soberanía hogareña: la posibilidad de que las familias generen trabajo, autonomía económica y producción desde sus propios hogares.

La “Suelta de Retazos”: el corazón del proyecto

Desde la Red anuncian periódicamente las fechas, horarios y lugar de lo que denominan “Suelta de Retazos”: un encuentro donde las emprendedoras se acercan para llevarse lo que deseen para sus proyectos personales y emprendimientos propios.

El mecanismo tiene un componente solidario central: quienes retiran insumos del Banco se suman como voluntarias para confeccionar productos para donar. Ya realizaron mantitas y sabanitas para la Maternidad Nuestra Señora del Pilar; actualmente confeccionan cuellitos, gorros y ropa de abrigo en el marco de la campaña #FríoCero; y también elaboraron toallitas y bolsitas para el proyecto “Puntadas de Cuidado, Sonrisas de Futuro”, entre otros trabajos solidarios.

Los primeros resultados

“Ya logramos grandes resultados, como la apertura de un Taller de Costura en el Barrio Champagnat en la casa de una vecina; otra voluntaria que con las telas donadas está haciendo disfraces para vender y alquilar; emprendedoras que utilizan las telas para hacer almohadones, ropa para sus familias y para vender, y mucho más”, destacó la Lic. María Fernanda Ipata, fundadora y coordinadora de la Red de Costureras Solidarias de Pilar.

Ipata también resaltó la incorporación de adultos mayores: “Además, gracias al trabajo de una voluntaria, se sumaron adultos mayores a colaborar como Reynaldo que ayuda a enrollar totora, dividir las bobinas de hilos en más pequeñas y mucho más. O Irma a la que le llevaron una silla, telas e insumos para volver a utilizar su máquina de coser abandonada.”

Lo que dicen las emprendedoras

Tamara es una de las voluntarias que participó en las tres sueltas realizadas hasta ahora. “Feliz y muy agradecida por cada suelta, pude ir a las 3 y me sorprende cada cosa que encontré y también poder hacer cosas para otros y que se regale me re gustó y me motiva a más, también que gracias a está ayuda voy a emprender y es una ayuda enorme no gastar en telas, animo a que vayan, gracias por está oportunidad, bendiciones para todas”, expresó.

María José también contó su experiencia tras su primera visita: “Fui por primera vez a buscar retazos y me vine re contenta. La verdad, la calidez y la buena onda con la que atienden se siente muchísimo. Sólo las que amamos coser sabemos lo que significa que te regalen tela. Capaz para otros son solo retazos, pero para una costurera es material para crear, distraerse, hacer algo lindo y hasta darse una mano. Una llega a casa y ya empieza a imaginar qué puede hacer con cada pedacito. Y además de eso, también me hizo bien salir un poco, compartir un rato y conocer gente linda, porque a veces una vive muy metida en su rutina y estos espacios hacen bien al alma. Gracias de corazón por lo que hacen.”

Cómo sumarse o donar

La Red invita a particulares, empresas, talleres y comercios textiles a sumarse mediante la donación de materiales e insumos que puedan tener una segunda vida productiva.

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