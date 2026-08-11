

Con un emotivo y comunitario corte de cintas, la Red de Costureras Solidarias de Pilar inauguró oficialmente el Vagón de la Red, un nuevo espacio comunitario ubicado en Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro, que será destinado al acopio de donaciones con foco en el desarrollo de proyectos solidarios, actividades comunitarias y promoción del trabajo de emprendedores textiles.

Durante semanas las mismas voluntarias estuvieron trabajando en la organización de la celebración que contó con la participación de familias, amigos, instituciones, colaboradores y vecinos de la comunidad.

Con globos, decoración alusiva y mucho color, el espacio de la Red se vistió de fiesta para recibir a la comunidad para disfrutar de una tarde en familia que contó además con juegos, música, entretenimiento, payasos y una chocolatada para los niños. Cada pequeño se llevó juguetes y golosinas. Hubo premios y muy buena onda y diversión durante toda la jornada.

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Además hubo cosas ricas para compartir en comunidad con el mate que cada familia trajo para disfrutar de una gran merienda comunitaria con un sol increíble que acompañó toda la jornada.

Por primera vez, la Red organizó su propia feria de emprendedores textiles donde las voluntarias pudieron exhibir para la venta productos confeccionados con las telas del Banco Textil Solidario, además prendas vintage, ropa para niños y adultos, ropa deportiva nueva, ropa interior, libros y muchas sorpresas más.



También hubo un espacio para exhibir los productos que le dan vida a los distintos proyectos solidarios de la Red. Desde los primeros tapabocas que hicieron hasta los kits de cuidado dental, ropa de abrigo del Proyecto Frío Cero, pecheras escolares, alfileteros, bolsitas para el auto, cartucheras y portaanteojos, y mucho más.

La inauguración del Vagón representó un paso muy importante para la Red de Costureras Solidarias de Pilar, ya que permite contar con un espacio propio para continuar impulsando iniciativas como el Banco Textil Solidario, el Roperito Solidario, el Registro de Emprendedores Textiles y las diferentes capacitaciones gratuitas que la organización desarrolla durante todo el año.



"Hoy es un día para agradecer. Agradecer a aquellos que estuvieron desde que comenzamos en marzo de 2020 y aún siguen apoyando. Agradecer a los que se sumaron en estos años y forman parte hoy del presente de la Red. Agradecer a las instituciones, a los funcionarios y organismos públicos que ayudan; y especialmente a las voluntarias que trabajan a diario para llevar adelante este hermoso proyecto. Gracias por estar y por seguir estando porque hay que seguir haciendo", destacan desde la organización.

Contacto Red de Costureras Solidarias de Pilar



📱 WhatsApp: +54 9 11 6742-7635

📷 Instagram y Facebook: @costureraspilar

📍 Lugar: Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro. Ver ubicación https://maps.app.goo.gl/qxzD2Hh6biVagxvM7

📍Más info en https://linktr.ee/costureraspilar

📍Escribiendo [email protected]