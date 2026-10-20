El Vagón de la Red de Costureras Solidarias de Pilar, en Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro, reunió el sábado 17 de octubre a voluntarias, responsables de comedores e integrantes de instituciones vinculadas a la organización en una jornada con entrega gratuita de telas, libros y artículos de bazar.

El encuentro coincidió con el Día Mundial de la Costurera, sumó la adhesión de la Red a Octubre Rosa, el mes de concientización sobre la prevención y el cuidado de la salud, y funcionó como previa del Día de la Madre.

Telas, botones, hilos y libros para volver a circular

Durante la tarde se realizó una nueva Suelta de Telas, iniciativa del Banco Textil Solidario que esta vez incorporó también botones, hilos y otros insumos. Según informó la organización, los materiales volvieron a ponerse en circulación para ser usados en nuevos proyectos, emprendimientos y acciones solidarias.

También hubo una Suelta de Libros, con ejemplares de distintos géneros y para diferentes edades, con el objetivo de promover el acceso a la lectura. Además, se regalaron productos de bazar y decoración.

Feria textil, mateada y corte de pelo solidario

La jornada incluyó una feria de emprendedores textiles que integran la Red, con un espacio de moda circular de la propia organización, regalos y sorpresas. En tanto, una mateada permitió compartir un momento distendido entre quienes participan de las distintas acciones, y hubo corte de pelo solidario para quienes quisieron acercarse.

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Un kit de Octubre Rosa para cada voluntaria

Cada voluntaria recibió un kit alusivo a Octubre Rosa, con un pad para desmaquillarse, una vincha y un antifaz antiestrés, todo dentro de una bolsita. Los kits fueron confeccionados por voluntarias con telas e insumos del Banco Textil.

Por su parte, las responsables de comedores y merenderos recibieron un regalo y un reconocimiento, al igual que voluntarias consideradas fundamentales para el sostenimiento de las actividades de la Red.

El valor del trabajo voluntario y comunitario

Al hacer un balance de la jornada, desde la organización remarcaron la importancia del encuentro: “Lo que pasó el sábado pone en hechos lo que pregonamos siempre: encuentro, abrazos, oportunidades... Hemos pasado una hermosa tarde donde las voluntarias encuentran su espacio, su lugar, con mucha emoción compartimos una carta para una integrante del grupo que pasa un mal momento en ocasión del Octubre Rosa y la concientización de la prevención del Cáncer de Mama, reconocimos a quienes hacen mucho por su comunidad, le dimos una oportunidad a emprendedoras del grupo para que exhiban y vendan sus productos y hubo encuentro, que es lo más importante”, aseguran desde la organización.

La Red funciona con el tiempo, los conocimientos y el trabajo de personas voluntarias, junto con donaciones de particulares y empresas. Con ese sostén impulsa iniciativas para acompañar a personas e instituciones que necesitan ayuda y para ofrecer herramientas y oportunidades a emprendedores textiles de Pilar.

Un Vagón que articula proyectos solidarios

Desde el Vagón se articulan el Banco Textil Solidario, el Roperito Solidario, talleres y capacitaciones, ferias circulares, las Sueltas de Telas y de Libros, acciones de voluntariado y otras propuestas comunitarias.

La lógica, explicaron, es que los recursos sigan circulando: una tela puede transformarse en una prenda, una donación puede llegar a una familia, un libro puede encontrar un nuevo lector y un encuentro puede generar nuevos vínculos.

Desde la Red también se refirieron a que no se trata solo de recibir y entregar donaciones, sino de construir una comunidad en la que cada persona pueda aportar desde sus posibilidades. El espíritu de la jornada, según la organización, quedó resumido en una frase: “Seguimos cosiendo, compartiendo y construyendo comunidad, puntada a puntada”.

Qué es la Red de Costureras Solidarias de Pilar

Es una iniciativa comunitaria basada en el voluntariado que articula acciones solidarias, textiles y de economía circular. Promueve la reutilización de materiales, la capacitación, el acompañamiento a emprendedores textiles y el trabajo conjunto con comedores, merenderos e instituciones de distintos barrios de Pilar.

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