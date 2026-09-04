Cortes y baja presión de agua en tres zonas de Pilar por obras de AySA
El jueves 10 de septiembre, de 8 a 14, se verá afectado el suministro en Del Viso, Pilar Centro y Lagomarsino.
AySA informó que el jueves 10 de septiembre, de 8 a 14, el suministro de agua potable sufrirá baja presión y, en algunos casos, falta total de servicio en tres sectores de Pilar. La empresa atribuyó la medida a tareas de mejora en la distribución de la red, enmarcadas en el Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable que la compañía lleva adelante en Zona Norte.
Del Viso
El primer perímetro afectado comprende las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata, en la localidad de Del Viso.
Pilar Centro
En Pilar Centro, la restricción alcanzará el área delimitada por las calles Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.
Lagomarsino
El tercer sector comprometido es Lagomarsino, en el perímetro formado por Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.
AySA no precisó si habrá provisión de agua por camiones cisterna, pero difundió métodos de contacto para hacer reclamos: vía WhatsApp (11-5984-5794). También se encuentran disponibles los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas y el 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.