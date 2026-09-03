La Reserva Natural Municipal de Pilar organiza una nueva salida de observación de aves para el domingo 6 de septiembre, desde las 9 de la mañana. La actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que está abierta a personas de todas las edades.

Durante el recorrido por los senderos del predio, los participantes podrán observar la diversidad de especies que habitan los ambientes naturales de la reserva y recibir orientación para reconocerlas.

Qué llevar

Se recomienda asistir con calzado cerrado, ropa cómoda o de abrigo según el clima, repelente de insectos y, para quienes dispongan de ellos, binoculares. La actividad se suspende en caso de lluvia.

Puede interesarte

Donaciones solidarias

En el marco de la jornada, la organización recibirá donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Quienes quieran recibir novedades sobre las próximas actividades de la reserva pueden sumarse al canal de WhatsApp oficial o seguir las redes sociales @patrimonionaturalpilar, @reservadelpilar y @reservanatural.delpilar (Facebook). Para más información, los teléfonos de contacto son 11 4404-9848 y 11 5730-2504.

