La Reserva Natural del Pilar convoca a vecinos y voluntarios a participar de una jornada ambiental destinada al cuidado de las costas del río Luján, una actividad que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo desde las 10 de la mañana.

La propuesta apunta a controlar especies exóticas invasoras y colaborar en la protección de la biodiversidad del área natural, uno de los espacios verdes más importantes del distrito. La actividad es libre y gratuita, y está pensada para que puedan sumarse personas de distintas edades interesadas en colaborar con el ambiente.

Desde la organización explicaron que durante la jornada se realizarán tareas vinculadas al manejo y retiro de especies vegetales invasoras, que afectan el equilibrio del ecosistema y compiten con la flora nativa. Estas acciones forman parte de los trabajos habituales que se impulsan en la reserva para preservar la biodiversidad y recuperar ambientes naturales.

Puede interesarte

Una actividad abierta a la comunidad

Los organizadores invitan a los participantes a asistir con calzado cerrado y pantalones largos, además de llevar agua, protector solar, repelente y vianda, ya que las tareas se desarrollarán al aire libre durante varias horas.

La convocatoria también incluye un componente solidario: quienes lo deseen podrán acercar un alimento no perecedero o útiles escolares que serán destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma, una institución comunitaria que desarrolla actividades culturales y educativas.

Desde la Reserva remarcaron que este tipo de encuentros buscan involucrar a la comunidad en la conservación del patrimonio natural, promoviendo el conocimiento del ambiente y el trabajo colectivo para su cuidado.

La jornada está prevista para desarrollarse durante la mañana del sábado, aunque se suspenderá en caso de lluvia.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 11 5730-2504 o a través de las redes sociales de Patrimonio Natural Pilar y de la Reserva Natural del Pilar.