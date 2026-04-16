Una jornada que combina divulgación científica y visibilización de conflictos laborales se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en la planta de la empresa FATE, ubicada en la localidad de Victoria, partido de San Fernando. La iniciativa, bajo el lema “Ciencia para unir las luchas”, reunirá a investigadores, divulgadores y trabajadores con el objetivo de articular reclamos y acercarlos a la comunidad.

El encuentro se desarrollará entre las 14 y las 19 en la fábrica situada en Blanco Encalada 3040, donde actualmente se sostiene un conflicto laboral tras el anuncio de cierre y despido de trabajadores.

“El evento se desarrollará en la fábrica ocupada hace ya más de un mes ante la decisión de cierre y despido de 920 trabajadores tomado por la patronal de Madanes Quintanilla”, informaron mediante un comunicado.

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La propuesta surge a partir de una asamblea de trabajadores del sistema científico. “La iniciativa ‘Ciencia para unir las luchas’ surge de una asamblea de trabajadores de CONICET con el objetivo de unir los reclamos y darles una amplia visibilidad ante la población”, señalaron.

En ese marco, describieron el escenario que atraviesan tanto los trabajadores industriales como los científicos. “Los trabajadores de FATE continúan bajo amenaza de despido. Mientras tanto, en CONICET avanza el desfinanciamiento, la pulverización de los salarios, el redireccionamiento de fondos y el recorte de becas, a la vez que los ingresos al organismo vienen con retrasos de más de dos años, lo que genera una situación de expulsión de los científicos que se han formado en el país”, detallaron.

Asimismo, indicaron que problemáticas similares se registran en otros organismos. “Situaciones similares se viven en otros organismos de ciencia, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuyos trabajadores lograron recientemente la renovación de contratos por tres meses más pero continúan en lucha”, agregaron.

La jornada tendrá una impronta abierta al público, con actividades orientadas a toda la familia. Según precisaron, habrá charlas, espacios interactivos y micrófono abierto con participación de investigadores y trabajadores de distintos organismos científicos.

En cuanto al enfoque del encuentro, desde la organización remarcaron el contexto actual. “En un momento histórico en que la ciencia y la tecnología pueden colaborar en reducir la jornada de trabajo y mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores, el gobierno de Milei y las patronales se han empeñado en desarrollar un ataque al conjunto de la clase obrera”, expresaron.

Frente a ese escenario, plantearon la necesidad de articulación entre sectores. “La forma de responder es uniendo y coordinando los reclamos y las luchas: los de los trabajadores de la ciencia y de las fábricas”, sostuvieron.

“Por esto invitamos a todos a participar de la feria de ciencias el 18 de abril en la planta ubicada en Victoria, para decir que FATE no se cierra y que juntos defendamos la ciencia y a sus trabajadores”, concluyeron.

La actividad contará con la conducción del periodista Fabián Waldman junto a las científicas y divulgadoras Valeria Edelsztein y Nadia Chiaramoni, y con la participación de referentes del ámbito científico, entre ellos Diego Golombek, Marcelo Campagno, Mario Pecheny, Hernán Grecco, Pablo Lorenzano, Omar Coso, Martín Farina, Gonzalo Sanz Cerbino, Ezequiel McGovern y Leonardo González Galli.