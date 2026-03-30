En el marco de un nuevo aniversario del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en Pilar se llevará adelante una jornada de homenaje con actividades abiertas a toda la comunidad.

La propuesta comenzará el miércoles 1 de abril a las 18 horas, con una caravana de veteranos y familiares de caídos que partirá desde el Estacionamiento Municipal, ubicado en el Predio Piané, en Pilar Centro. Desde allí, el recorrido se dirigirá hacia el Cenotafio de Pilar.

El espacio, emplazado sobre José Dalco Domenech, ex Ruta Provincial Nº 28, kilómetro 5, es una réplica exacta del Cementerio de Darwin.

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Recorrido y vigilia

Tras la llegada de la caravana, los vecinos podrán acompañar la tradicional vigilia, que se realizará a partir de las 23 horas, en un encuentro pensado para recordar en comunidad.

Una conmemoración que une

Las actividades se enmarcan en una nueva conmemoración del 2 de abril, fecha que recuerda el inicio de la guerra de 1982.

En ese contexto, la jornada busca rendir homenaje a los protagonistas del conflicto y mantener vigente la memoria colectiva en torno a una causa que forma parte de la identidad nacional.

