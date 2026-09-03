Una de las últimas tendencias que se volvió popular entre los jóvenes llega a Pilar.

Se trata de un torneo para farmear aura que desembarcará en el Paseo del Centro y cuenta con la organización de un grupo de chicos y chicas del distrito.

Farmear aura es una expresión que surgió en las redes sociales y que consiste en la realización de poses o actitudes que al participante le dan la posibilidad de acumular de manera simbólica puntos por carisma, estilo o la imposición de presencia frente a los demás.



Según los expertos, “farmear” es un término que se utiliza en los videojuegos y que significa repetir una acción de manera constante para conseguir recursos o puntos; mientras que el término aura está relacionado con la energía, la seguridad o el atractivo personal del participante.

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Desde que las acciones de farmear aura se convirtieron en virales en las redes, sus impulsores trasladaron la moda a diferentes espacios públicos bajo la modalidad de torneos o batallas.

En este caso, el torneo que tendrá lugar en Pilar será este sábado 5 de septiembre a partir de las 15 horas.

El punto de encuentro será el anfiteatro del Paseo del Centro ubicado en la intersección de las calles San Martín y Bolívar.

Desde la organización señalan que habrá “súper premios para los más auras”.

“Vení a farmear aura en el Paseo del centro y participá por súper premios”, invitaron los organizadores.