Convocan a un torneo para farmear aura en la plaza de Pilar
Está organizado por un grupo de jóvenes del distrito. Habrá “súper premios para los más auras”. Enterate más en esta nota.
Una de las últimas tendencias que se volvió popular entre los jóvenes llega a Pilar.
Se trata de un torneo para farmear aura que desembarcará en el Paseo del Centro y cuenta con la organización de un grupo de chicos y chicas del distrito.
Farmear aura es una expresión que surgió en las redes sociales y que consiste en la realización de poses o actitudes que al participante le dan la posibilidad de acumular de manera simbólica puntos por carisma, estilo o la imposición de presencia frente a los demás.
Según los expertos, “farmear” es un término que se utiliza en los videojuegos y que significa repetir una acción de manera constante para conseguir recursos o puntos; mientras que el término aura está relacionado con la energía, la seguridad o el atractivo personal del participante.
Desde que las acciones de farmear aura se convirtieron en virales en las redes, sus impulsores trasladaron la moda a diferentes espacios públicos bajo la modalidad de torneos o batallas.
En este caso, el torneo que tendrá lugar en Pilar será este sábado 5 de septiembre a partir de las 15 horas.
El punto de encuentro será el anfiteatro del Paseo del Centro ubicado en la intersección de las calles San Martín y Bolívar.
Desde la organización señalan que habrá “súper premios para los más auras”.
“Vení a farmear aura en el Paseo del centro y participá por súper premios”, invitaron los organizadores.