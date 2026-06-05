Trenes Argentinos puso en marcha patrullas de fiscalización a bordo de las formaciones del Ferrocarril San Martín, que une Pilar con la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es verificar que los usuarios hayan abonado el pasaje al viajar. La medida busca reducir la evasión, una problemática que se arrastra desde hace años y que genera pérdidas significativas para el sistema.

Los inspectores y cómo operan

Cinco patrullas —cada una integrada por cinco inspectores y un supervisor— recorren las formaciones en horarios variables. Los agentes utilizan dispositivos electrónicos que leen los movimientos recientes de la tarjeta SUBE para verificar si el pasajero registró correctamente su ingreso al sistema.

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Si se detecta inconsistencia entre el recorrido y la última validación, se labra una infracción. En mayo se registraron cerca de 16.000 sanciones bajo esta modalidad en toda la red.

La multa y cómo se paga

La sanción por viajar sin haber abonado el boleto asciende a $3.500, equivalente a diez pasajes mínimos. El pago puede realizarse en efectivo o mediante código QR con billetera virtual o aplicación bancaria, y cada operación queda documentada con un comprobante numerado.

Cómo funciona la validación en el tren

El sistema SUBE exige apoyar en el lector dos veces la tarjeta en los viajes ferroviarios: al ingresar a la estación de origen —donde se retiene el valor del tramo más largo— y al llegar a destino, momento en que el sistema descuenta la tarifa real del recorrido efectuado. Si no se completa ese segundo paso, se debita automáticamente la tarifa máxima.

Extensión a otras líneas

La fiscalización ya opera también en la línea Roca, con diez patrullas distribuidas en distintos ramales, y en el Belgrano Sur, donde trabajan dos grupos con incorporación de personal prevista en los próximos días.

Trenes Argentinos anticipó además que el esquema se extenderá a las líneas Mitre y Sarmiento.

En el caso del Mitre, la medida alcanzará al ramal Victoria-Capilla del Señor, que tiene parada en la localidad de Zelaya, en el partido de Pilar.