Control de especies invasoras y observación de aves en la Reserva Natural de Pilar
La entidad invita a la comunidad a participar de dos actividades ambientales gratuitas este fin de semana. Las jornadas se realizarán sábado y domingo desde las 9, con propuestas abiertas para todas las edades.
Este fin de semana, la Reserva Natural de Pilar organiza dos actividades orientadas al cuidado del ambiente y la educación ambiental, con entrada libre y sin inscripción previa.
Jornada de control de especies invasoras
El sábado 10 de enero a partir de las 9 hs se llevará a cabo una actividad de control de especies exóticas invasoras en el pastizal de la reserva.
Este ecosistema es clave para la conservación, ya que alberga una amplia diversidad de flora y fauna autóctona.
Su protección resulta fundamental para preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio natural del área.
Observación de aves
En tanto, el domingo 11 de enero desde las 9 hs se realizará una jornada de observación de aves, destinada a vecinos, familias y aficionados a la naturaleza.
La propuesta busca dar a conocer la riqueza de especies que habitan la reserva y promover la conciencia ambiental sobre la fauna local.
Qué llevar
Desde la organización recomiendan concurrir con:
•Calzado cerrado
•Ropa cómoda y abrigo
•Repelente
•Protector solar
•Algo para anotar
Además, de manera opcional, se puede colaborar con un alimento no perecedero para la Biblioteca Palabras del Alma.
Datos clave
Las actividades son:
•Libres y gratuitas
•Para todas las edades
•Sin inscripción previa
•Se suspenden por lluvia
Contacto:
WhatsApp: 11 5730-2504
Instagram: @AmbientePilar / @reservadelpilar
Facebook: @reservanatural.delpilar
