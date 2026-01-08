Este fin de semana, la Reserva Natural de Pilar organiza dos actividades orientadas al cuidado del ambiente y la educación ambiental, con entrada libre y sin inscripción previa.

Jornada de control de especies invasoras

El sábado 10 de enero a partir de las 9 hs se llevará a cabo una actividad de control de especies exóticas invasoras en el pastizal de la reserva.

Este ecosistema es clave para la conservación, ya que alberga una amplia diversidad de flora y fauna autóctona.

Su protección resulta fundamental para preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio natural del área.

Observación de aves

En tanto, el domingo 11 de enero desde las 9 hs se realizará una jornada de observación de aves, destinada a vecinos, familias y aficionados a la naturaleza.

La propuesta busca dar a conocer la riqueza de especies que habitan la reserva y promover la conciencia ambiental sobre la fauna local.

Qué llevar

Desde la organización recomiendan concurrir con:

•Calzado cerrado

•Ropa cómoda y abrigo

•Repelente

•Protector solar

•Algo para anotar

Además, de manera opcional, se puede colaborar con un alimento no perecedero para la Biblioteca Palabras del Alma.

Datos clave

Las actividades son:

•Libres y gratuitas

•Para todas las edades

•Sin inscripción previa

•Se suspenden por lluvia

Contacto:

WhatsApp: 11 5730-2504

Instagram: @AmbientePilar / @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar