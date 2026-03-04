Las tardes de Tai Chi continúan desarrollándose de manera periódica en la Reserva Natural del Pilar, consolidándose como una propuesta sostenida de bienestar y actividad física al aire libre, abierta a la comunidad y sin necesidad de experiencia previa.

La próxima jornada está prevista para el sábado 7 de marzo, a partir de las 18.30, en el predio de la Reserva Natural del Pilar. La actividad es libre y gratuita, y se suspende en caso de lluvia.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a compartir una práctica que promueve la armonía entre cuerpo, mente y naturaleza, en un entorno especialmente pensado para el descanso, el movimiento consciente y la conexión con el ambiente.

El Tai Chi es una disciplina de origen oriental basada en movimientos lentos, fluidos y coordinados, que permite trabajar el equilibrio físico y emocional de manera progresiva. En el marco de estos encuentros, se destacan los siguientes beneficios de la práctica:

Bienestar general para cuerpo y mente

Mayor equilibrio y coordinación

Relajación aplicada a la vida cotidiana

Mejora de la concentración

Mayor consciencia corporal

Movimientos más fluidos y naturales

La propuesta está orientada a personas de todas las edades y no requiere conocimientos previos. Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, no rígido, que permita moverse con libertad durante la práctica.

Los encuentros están a cargo de Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en kinesiología fisiátrica y técnico universitario en Yoga, y Lilia Mc Loughlin, eutonista con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas, quienes guían la actividad con un enfoque integral y accesible.

Además, quienes lo deseen pueden colaborar llevando un alimento no perecedero o útiles escolares destinados a la Biblioteca Palabras del Alma, sumando un componente solidario a la propuesta.

Desde la organización recuerdan que se trata de una actividad que se repite de manera regular, por lo que se recomienda seguir las redes oficiales para conocer las próximas fechas.

Más información:

11 5730-2504

Instagram: @AmbientePilar – @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar