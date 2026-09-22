El Gobierno confirmó este martes que el próximo lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Asimismo agregaron que el 10 y 11 de noviembre serán días feriados también, pero solo en las ciudades que visitará el Sumo Pontífice, es decir, Córdoba y Luján.

El cronograma fue confirmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y autoridades de la Iglesia tras una reunión que mantuvieron en el marco de la organización conjunta para la llegada del máximo referente de la Iglesia Católica.

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Esta semana el Vaticano confirmó la agenda de actividades y lugares que visitará León XIV en su visita a la Argentina. El Papa llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y se quedará en el país hasta el día 11, cuando parta hacia Perú para finalizar allí su gira latinoamericana.

La hoja de ruta incluirá además de las multitudinarias misas, una reunión con el presidente Javier Milei, encuentros con representantes de sindicatos, con obispos y hasta una visita a una cárcel. En ese recorrido, el operativo de seguridad será coordinado por el gobierno nacional, los provinciales y los municipales de cada lugar por el que pasará León XIV.

Durante su estadía en Argentina el papa se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta.

Entre los eventos más relevantes se destacan la celebración de Misas en el “Monumento de los Españoles” que será el 9 de noviembre a partir de las 11.30 horas, en la Ciudad de Buenos Aires; en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de la provincia de Córdoba el martes 10 de noviembre a las 10 de la mañana; y en la Basílica de Luján, misa que se celebrará el 11 de noviembre a las 10 de la mañana.