El Ministerio de Trabajo de Pilar dictó una conciliación obligatoria por dos semanas en el marco del conflicto laboral desatado en Gases Comprimidos, empresa radicada en el Parque Industrial de Pilar. La medida frena transitoriamente el proceso de despidos y obliga a las partes a negociar.

El conflicto se desató tras las cesantías dispuestas por la compañía, adquirida en enero de este año por la empresa tucumana Cascia. El Sindicato Químico de Pilar denunció que dos trabajadores fueron despedidos sin causa y sin previo aviso, y advirtió que la situación podría extenderse a más empleados.

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"Por el momento tenemos dos despidos sin causa, pero no sabemos dónde puede terminar esto. Es una empresa que ha crecido, pero por lo que vemos cortan por el eslabón más débil, que es el trabajador. Además, no tenemos interlocutor válido, porque un día nos dicen que hablemos con una persona, y al otro nos la cambian", señalaba en medio del conflicto el titular del gremio, Sergio González, en diálogo con Pilar de Todos.

González también cuestionó el contexto en el que se producen los despidos: "Los despidos son sin causa, no hubo apercibimiento ni nada, entendemos que en el marco de una reforma laboral es un método de adoctrinar a la gente, meterle miedo para que no reclamen sus derechos".

Desde el sindicato exigieron una respuesta urgente de la empresa y reclamaron la reincorporación de los trabajadores cesanteados, algo que, de manera transitoria, se logró con la Conciliación Obligatoria dictada. Ambas partes deberán sentarse a negociar durante las próximas dos semanas.