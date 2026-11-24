Del 16 al 22 de noviembre, Pilar fue escenario de una nueva edición de la Semana del Emprendedor Pilarense, una iniciativa impulsada por Pilar Emprende en el marco de la Global Entrepreneurship Week. Con más de 500 inscriptos y una amplia agenda de actividades presenciales y virtuales, la propuesta reunió a emprendedores, profesionales, instituciones educativas, cámaras empresariales y organismos públicos, consolidando un espacio de capacitación, intercambio y vinculación para fortalecer el ecosistema emprendedor local.

Bajo la consigna «¡Vos también sos parte!», la iniciativa volvió a poner en valor la importancia del trabajo colaborativo entre los diferentes actores del entramado productivo, educativo, empresarial y social de Pilar.

La agenda combinó capacitaciones técnicas, charlas motivacionales, encuentros de networking, presentaciones de proyectos, actividades comerciales y propuestas orientadas a fortalecer los emprendimientos de la economía popular.

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Una semana de capacitación, herramientas y nuevas oportunidades

El lunes 16 de noviembre, las actividades comenzaron con el curso virtual de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a emprendedores de la Economía Popular que desarrollan actividades productivas y comercializan en las ferias del sector. La capacitación se extendió durante tres jornadas, los días 16, 18 y 20 de noviembre, y fue organizada por la Subsecretaría de Economía Popular de Pilar junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

La primera jornada también incluyó el taller virtual «Confiar en mí para avanzar. Creencias, confianza y posibilidades para emprender», a cargo de María Villalba, centrado en el fortalecimiento de la confianza personal y la identificación de creencias que pueden limitar el desarrollo emprendedor.

Por la tarde, Elizabeth Farías brindó la charla «Optimizá tu LinkedIn y Marca Empleadora: Atraé clientes y aliados estratégicos», con herramientas para mejorar el posicionamiento profesional, fortalecer la presencia digital y generar nuevas vinculaciones comerciales.

El martes 17 de noviembre, la agenda combinó actividades comerciales y propuestas de formación. En el Paseo Antonio Toro de Presidente Derqui se realizó una edición especial del Mercado de la Economía Popular, organizada por la Subsecretaría de Economía Popular de Pilar, que permitió visibilizar la producción y el trabajo de emprendedores locales.

La Asociación Civil Mujeres en Acción propuso el encuentro virtual «Emprender en clave de género. Autonomía económica, cuidados y redes entre mujeres», un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras y la importancia de construir redes de acompañamiento.

La jornada finalizó con la charla «¿Cómo calcular los costos de tu emprendimiento?», a cargo de Patricia Cecchini, orientada a incorporar herramientas para determinar costos, establecer precios y mejorar la rentabilidad de los negocios.

Networking, inteligencia artificial y comunicación para potenciar negocios

El miércoles 18 de noviembre, la capacitación y las vinculaciones estratégicas ocuparon un lugar central.

Por la mañana se desarrolló el desayuno presencial «Networking Estratégico con IA», a cargo de la Lic. María Fernanda Ipata, en el espacio de coworking de la Cámara PyME de Pilar, ubicado en la sede de la Universidad Siglo 21 de Vía Pilar.

Organizado por la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, el encuentro abordó la importancia de construir relaciones de valor y aprovechar herramientas de inteligencia artificial para fortalecer los contactos profesionales y generar oportunidades comerciales.

Por la tarde, en las instalaciones de SCIPA, Bernardo Sabisky brindó el taller presencial «Vendé con los ojos. Fotografía de producto con celular para comerciantes», una propuesta práctica para mejorar la presentación visual de productos y potenciar su comercialización a través de herramientas accesibles.

La jornada concluyó con la charla virtual «Cambiá el chip del networking: de juntar contactos a cuidar relaciones», a cargo de Omar Nievas. La actividad propuso repensar el networking desde la confianza, la reciprocidad y el capital social, incorporando herramientas concretas para desarrollar y sostener relaciones profesionales.

Liderazgo femenino, innovación y fortalecimiento del ecosistema emprendedor

El jueves 19 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, se desarrollaron distintas propuestas vinculadas con el liderazgo femenino, la formación y el desarrollo de proyectos.

La Subsecretaría de Economía Popular de Pilar organizó el desayuno «Mañana de Mujeres que Emprenden: Conectadas para Crecer», en su sede de Bolívar 768, con el objetivo de promover el encuentro y el intercambio entre emprendedoras.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico de Pilar impulsó la charla «Cómo emprender en ferias», realizada en el Centro Cultural Federal de Pilar, orientada a brindar herramientas para quienes buscan comercializar sus productos en estos espacios.

Por la tarde se presentó el panel «Fortaleciendo Ecosistemas Emprendedores. Casos de éxito, Formación y Políticas Públicas», que propuso reflexionar sobre la importancia de la articulación entre instituciones, formación profesional y políticas públicas para impulsar el desarrollo emprendedor.

La Universidad Nacional de Pilar también formó parte de la agenda con «Apps que conectan: del aula al emprendimiento», una presentación virtual de aplicaciones desarrolladas por estudiantes de segundo año de la carrera de Desarrollo de Software. La propuesta permitió vincular la formación académica con la innovación y la generación de soluciones tecnológicas.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Silvio Vernier, con la charla virtual «Emprender en épocas de crisis. Cómo transformar la incertidumbre en oportunidades», centrada en la resiliencia, la inteligencia emocional, la actitud emprendedora y el liderazgo personal.

Finanzas, creatividad y desarrollo personal

El viernes 20 de noviembre continuaron las actividades de capacitación con la tercera jornada del curso de Manipulación Segura de Alimentos.

Por la mañana, Angie Dilaj, de LightCap Group, brindó la charla virtual «Finanzas para emprender: herramientas prácticas para ordenar, hacer crecer y financiar tu negocio», destinada a fortalecer la planificación financiera y la toma de decisiones de los emprendedores.

Por la tarde, en el Vagón de la Red se debió realizar un taller de adornos navideños que se pospuso para el viernes 27 por el anuncio de mal tiempo. Una actividad orientada a promover habilidades creativas y productivas vinculadas con el sector textil.

La jornada finalizó con la presentación del primer libro de Silvia Fincic, «De la empresa al desarrollo personal», realizada en el Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo 21, ubicado en el Tortugas Open Mall. El encuentro propuso reflexionar sobre los aprendizajes y las transformaciones personales que acompañan el recorrido empresarial.

Mujeres emprendedoras, industria y economía social

El sábado 21 de noviembre, la última jornada de actividades comenzó con la charla virtual «Emprendedoras como proveedoras del Parque Industrial. Qué se necesita y cómo capacitarlas», a cargo de María Eva González, de Mujeres por la Industria.

La propuesta abordó las posibilidades de vinculación comercial entre los emprendimientos liderados por mujeres y las empresas industriales, destacando la importancia de la capacitación, la profesionalización y la construcción de redes de negocios.

Durante la tarde, el Vagón de la Red, ubicado en Estanislao Zeballos 1100, fue escenario de la feria «Anticipando la Navidad», con la participación de emprendedores textiles e invitados.

En ese mismo espacio se propuso el taller gratuito «El ABC de la Costura», destinado a personas interesadas en conocer el funcionamiento y mantenimiento básico de una máquina de coser, incorporando herramientas para iniciarse o fortalecer sus conocimientos en el oficio.

También debió suspenderse por temas de salud la charla motivadora para emprendedores textiles que iba a brindar Silvia, de Compostela Intimate, con el propósito de compartir experiencias y renovar la motivación para continuar desarrollando proyectos productivos.

Estas propuestas permitieron poner en valor el trabajo de la Red de Costureras Solidarias de Pilar, la capacitación en oficios y la importancia de generar oportunidades de desarrollo económico desde la comunidad.