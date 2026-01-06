El Municipio de Pilar puso en marcha una nueva edición del programa Pilar al Agua, una propuesta recreativa destinada a vecinos y vecinas que permite el uso de piletas en clubes municipales del distrito durante los fines de semana, con entrada gratuita y un sistema de acceso organizado por turnos.

La iniciativa se desarrollará en distintas localidades del partido y apunta a garantizar el acceso ordenado a los espacios acuáticos, mediante un esquema de franjas horarias preestablecidas y reserva previa, con el objetivo de facilitar la participación de las familias y asegurar una mejor organización de cada jornada.

El programa contempla la apertura de piletas en clubes municipales distribuidos en diferentes puntos del distrito, lo que permite ampliar el alcance territorial de la propuesta y descentralizar la oferta recreativa.

Cómo anotarse para participar

Para poder asistir a las actividades de Pilar al Agua, es necesario realizar una inscripción previa y gratuita, ya que el acceso se encuentra organizado por turnos.

La reserva puede gestionarse de dos maneras:

A través del chat de MiMuni, enviando un mensaje por WhatsApp al 11-5238-6864.

Mediante el sitio web pilaralagua.pilar.gov.ar.

En ambos casos, el sistema permite elegir la sede y la franja horaria disponible. Desde el Municipio recomiendan realizar la inscripción con anticipación, ya que los cupos son limitados y se asignan por orden de reserva.

Clubes municipales y días de funcionamiento

El programa Pilar al Agua se desarrollará los sábados y domingos en los siguientes clubes municipales:

•Derqui

•Del Viso

•Manuel Alberti

•Astolfi

•Manzone

•Tribarrial

•Luchetti

•Lagomarsino

•Peruzzotti

Estas sedes forman parte del esquema dispuesto para esta etapa del programa, con actividades concentradas durante los fines de semana.

Horarios y franjas disponibles

Las piletas funcionarán bajo un sistema de tres franjas horarias, que pueden seleccionarse al momento de la inscripción:

•De 10 a 12

•De 13 a 15

•De 15 a 17

Cada turno tiene una duración de dos horas y permite una rotación ordenada de asistentes, en línea con el esquema de reservas implementado por el Municipio.

Con esta propuesta, Pilar al Agua vuelve a posicionarse como una de las principales alternativas recreativas gratuitas en el distrito.