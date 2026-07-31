El 1° de agosto se celebra el Día de la Pachamama y en su honor se cumple con el ritual de beber caña con ruda, una fuerte tradición que además en Pilar viene cosechando cada año más adeptos.

Según la tradición, la bebida protege contra las energías negativas; atrae la buena suerte y ayuda a depurar el organismo y fortalecer el sistema inmunológico.

La bebida lleva un largo tiempo de preparación y los ingredientes principales son caña blanca y hojas o ramitas de ruda macho.

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Todo se deja reposar en un frasco o botella cerrada en un lugar oscuro durante varias semanas.

En Pilar, uno de los emblemáticos lugares que todos los años cumple con la tradición es el Bar “El Laucha” que este año preparó unas 500 botellas de caña con ruda destinadas a los pilarenses que deseen cumplir con la tradición.

Cómo tomar caña con ruda

La costumbre marca un ritual preciso. "Se toma a la mañana en ayunas, se hace una copita, y se toman 3 sorbitos, y listo. Con eso tenés tus buenos beneficios: aleja los males, purifica la sangre, y tiene varios factores, y te trae buena suerte también para la vida", explicó Cándido Lucas a Pilar de Todos desde El Laucha.

También vale decir, antes de beber la siguiente frase: “Caña con ruda, contra el mal ayuda”.

Dónde queda el Bar El Laucha: Venancio Castro y Pelagio Luna.



Se pueden encargar botellas enviando un Whatsapp al 011 67008691.