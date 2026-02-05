El Municipio de Pilar continúa avanzando con la ejecución de una de las principales obras de infraestructura con la que apunta mitigar y evitar anegamientos en las calles del centro de la ciudad.

Se trata de la obra hidráulica que desde la Comuna destacaron como “un proyecto fundamental para el distrito que transformará y mejorará la vida diaria y la circulación de los vecinos y vecinas”.

Los trabajos forman parte de un plan integral de transformación que incluye varias obras estructurales y que se fueron ejecutado por etapas.

En ese marco, el Municipio recapituló los pasos que se fueron concretando para optimizar la circulación de aguas pluviales.

En una primera etapa se realizó el entubamiento del Canal Agustoni, que consistió en la construcción de un conducto de hormigón por el medio de la calle Santa Águeda, para que el agua proveniente del centro urbano de Pilar y de zonas adyacentes fluya de forma subterránea. Los trabajos se extendieron a lo largo de los tres kilómetros del canal, desde la colectora de Panamericana hasta su desembocadura en el río Luján.

En la segunda etapa se ejecutó la obra del reservorio de la Plaza 12 de Octubre, con capacidad para absorber un millón de litros de agua de lluvia que ralentiza el flujo de las aguas pluviales hacia el río Luján. El agua es llevada hacia el río Luján por el entubamiento que corre por las calles San Martín, Belgrano y Rivadavia.

La tercera etapa se llevó a cabo junto con la obra de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8, entre las calles Uruguay y Zeballos. Incluyó la construcción de nuevos caños troncales en la zona del barrio Villa Delia y nuevos conductos y sumideros en las esquinas de esta ruta con las calles Ituzaingó y San Martín. Estos trabajos permitieron conectar el drenaje de agua de la zona alta de Pilar centro con el nuevo Canal Agustoni.

Paralelamente, en esta etapa se ejecutó la obra para habilitar el tránsito vehicular en la calle Rivadavia, entre Lorenzo López e Independencia, - donde por casi más de 12 años funcionó la peatonal – lo que “mejoró la captación y circulación de agua por debajo de la calzada y su conectividad con el reservorio de la Plaza 12 de Octubre”.

Actualmente, el Municipio lleva adelante la cuarta y última etapa en las arterias centrales de la ciudad. Se trata de una obra hidráulica que permitirá ampliar la capacidad de los desagües pluviales de Pilar centro y conectarlos con las obras de la Plaza 12 de Octubre y el Canal Agustoni. Los trabajos, que se desarrollan a lo largo de más de 3.300 metros lineales, contemplan la construcción de conductos, sumideros, cámaras de empalme y otras obras complementarias.

La intervención se realizará en arterias que reciben grandes caudales de agua durante precipitaciones intensas, como las calles Tratado del Pilar, Uruguay, Bermúdez, Sargento Cabral, Brasil, Ituzaingó, Tucumán, Pedro Lagrave e Independencia, lo que permitirá disminuir la acumulación de agua y los inconvenientes que esto genera.

“De esta manera, el Municipio continúa trabajando para transformar el centro de Pilar y cada una de sus localidades”, enfatizaron desde la Comuna.