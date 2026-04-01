El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un régimen para el recupero de la inversión en viviendas sociales. La iniciativa, Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda, busca “hacer más justo” el sistema de cuotas que pagan las familias adjudicatarias y hacerse de fondos para encarar nuevas obras.



La nueva modalidad surge tras el análisis del sistema vigente, en el que se detectaron diferencias significativas entre los montos de las cuotas que pagan familias de distintos barrios y proyectos habitacionales, lo que en muchos casos generaba desigualdades y dificultades para sostener los pagos.

Por eso, con el objetivo de garantizar que la inversión del Estado provincial en la construcción de viviendas permita realizar nuevas obras, se decidió avanzar con el Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda. El mismo establece una metodología actualizada para determinar y actualizar las cuotas que deben abonar las familias adjudicatarias, buscando equilibrar la inversión realizada por el Estado con la capacidad real de pago de los hogares.

Por otro lado, se creó un Plan de Saneamiento y Consolidación de Deuda – Período Hogar BA, destinado a las familias que registren cuotas impagas hasta el 15 de mayo de 2026. A través de este mecanismo podrán regularizar su situación y reordenar sus planes de pago.

Puede interesarte

El recupero de las cuotas es una herramienta clave para sostener la política habitacional, ya que los fondos que regresan al sistema del Estado bonaerense se reinvierten en nuevas obras y permiten ampliar el acceso a la vivienda a más familias.

De esta manera, la Provincia busca fortalecer un sistema solidario en el que el esfuerzo conjunto entre el Estado y los bonaerenses garantice condiciones más equitativas para quienes ya han sido adjudicatarios de una casa construida con inversión pública.

Los detalles del plan



Según la resolución publicada en el Boletín oficial, el plan de pagos del Régimen General de Recupero consiste en 360 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Su monto va a depender del precio final de la vivienda aplicando la cotización de Unidades de Vivienda (UVI) elaborado por el Banco Central todos los meses. El valor de los inmuebles se va a determinar multiplicando la cantidad de metros cuadrados construidos por el costo del metro cuadrado en UVI.

Mientras que el valor máximo de la cuota no podrá superar el 30% de dos salarios mínimos vitales y móviles, se informó que para entrar en mora los adjudicatarios deberán pagar 6 cuotas fuera de término. Pero si llegan a las 9 cuotas, las autoridades podrán impulsar acciones administrativas o judiciales.

En tanto, hasta el 30 de junio estará la posibilidad de sumarse a un plan de cancelación de pagos con quitas de hasta el 30%. De acuerdo a la normativa, las personas adjudicatarias podrán cancelar en un único pago el saldo actualizado de las cuotas por vencer con descuentos del 10, el 20 y hasta el 30 por ciento según la cantidad de pagos que adelanten.

Fuente: Agencia DIB