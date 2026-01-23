Este viernes y sábado se pondrá en marcha una nueva edición de los PreCarnavales en el partido de Pilar, dando inicio al cronograma 2026 de actividades culturales. La primera jornada se realizará en Pilar Centro y la segunda en Presidente Derqui.

En la jornada inaugural, el desfile de murgas y comparsas se desarrollará sobre la ruta 8, entre Rivadavia y Tratado del Pilar. Desde la organización señalaron que el cambio de sede apunta a ordenar el tránsito, mejorar la visibilidad del espectáculo y brindar mayor seguridad al público.

El sábado, los festejos continuarán en Presidente Derqui, en el Paseo Alfaro, ubicado en Alfaro y Thomas Edison, un espacio que permitirá una mejor organización y mayor comodidad para los vecinos que asistan al evento.

Las actividades se extenderán entre las 20.30 y las 0.30, con entrada libre y gratuita. El cronograma se encuentra alineado con el feriado nacional de carnaval y forma parte de la antesala del carnaval central del distrito.

Desde el Municipio informaron que esta edición contará con una menor participación de murgas debido a la situación económica, aunque ratificaron la continuidad de los eventos como parte de la política de promoción cultural y fortalecimiento del encuentro comunitario.