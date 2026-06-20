A partir de este lunes 22 de junio entra en vigencia un nuevo cronograma de horarios para el servicio del Tren San Martín, que une Retiro con Pilar.

La actualización incluye más servicios que el cronograma vigente hasta el 21 de junio, de acuerdo al relevamiento realizado por Pilar de Todos.

En sentido Retiro-Pilar, el número de formaciones completas pasa de 33 a 37, algunas de ellas finalizando su recorrido en Cabred.

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En sentido Pilar-Retiro, pasa de 34 formaciones a 36, partiendo algunas también desde Cabred. En total, son seis trenes adicionales por día, de lunes a sábados.

Con la nueva grilla, la distancia entre servicios se reduce levemente: de un intervalo promedio cercano a los 35 minutos a uno de aproximadamente 30 minutos entre trenes.

El refuerzo se concentra principalmente en la franja de 18 a 22 horas, mientras que entre las 22 y las 24 horas se pierde un servicio respecto del cronograma anterior, tanto en el sentido a Pilar, como hacia Retiro.

El cambio también reordena los horarios de las formaciones existentes. La mayoría de los trenes que ya circulaban por el corredor pasan a salir más tarde de Retiro, lo que corre también sus horarios de llegada a las estaciones de Pilar.

Mirá los nuevos horarios del Tren San Martín vigente desde el 22 de junio:



