Comerciantes de Pilar piden que se habilite nuevamente el estacionamiento y áreas de carga y descarga de un tramo de la calle Ituzaingó, en el centro de Pilar.

La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), representada por su presidente Alfredo Ventura, mantuvo un encuentro con funcionarios de las áreas municipales competentes para trasladar la inquietud del sector comercial ante el retiro del estacionamiento y las zonas de carga y descarga, medidas adoptadas en el marco de una serie de mejoras que se hicieron en el casco céntrico, como asfaltado y labores hidráulicas.

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“Si bien la medida oficial busca agilizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de viaje de los vecinos que transitan por dicha arteria, desde la Cámara se planteó la necesidad de equilibrar la fluidez del tráfico con la dinámica económica del centro”, señalaron desde SCIPA por medio de un comunicado.

Zonas de carga y descarga

Tras el pedido formal de SCIPA, el Municipio analizará la factibilidad de implementar dársenas de carga y descarga en las cuadras afectadas, aseguraron desde la entidad.

“Las autoridades informaron que evaluarán la medida con el fin de no perjudicar el abastecimiento de los locales, sin que esto signifique aún un compromiso de ejecución inmediata”, explicaron.

Además, “se planteó la importancia de mantener una parada sobre la calle Ituzaingó en una ubicación más próxima al centro, facilitando el acceso de los clientes y ciudadanos”.

“El Municipio recibió las peticiones y se espera que, tras el análisis técnico, se brinden definiciones en los próximos días. Entendemos la importancia de mejorar la circulación en el casco urbano, pero es vital que estos cambios no aíslen al comercio local. Hemos tenido una charla productiva y quedamos a la espera de una respuesta que contemple las necesidades de los comerciantes y proveedores", expresó Alfredo Ventura.