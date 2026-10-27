Desde la Mesa Directiva del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5, informaron la adquisición de una propiedad que será destinada al funcionamiento de la Delegación Zárate.

“Esta noticia representa mucho más que una inversión inmobiliaria. Es la concreción de un anhelo largamente esperado por los profesionales de Zárate y, al mismo tiempo, el cumplimiento de uno de los compromisos que asumimos durante la campaña electoral del año pasado”, resaltaron desde la Mesa Directiva.

Y agregaron: “En menos de un año de gestión, hoy podemos decir con orgullo que aquella promesa comienza a convertirse en realidad”.

“Siempre hemos sostenido que una administración ordenada, transparente, eficiente y responsable de los recursos institucionales no constituye un objetivo en sí mismo, sino que es la herramienta que nos permite transformar los aportes de nuestros matriculados en beneficios concretos, servicios, infraestructura y patrimonio para toda la institución”, señalaron.

Además, en cuanto a la adquisición, afirmaron que “es una demostración de esa convicción, porque administrar responsablemente también significa proyectar, invertir, preservar y acrecentar el patrimonio del Colegio, entendiendo que cada recurso que gestionamos pertenece a la matrícula y debe regresar a ella en forma de mejores oportunidades y servicios”.

Un Distrito grande, una misma responsabilidad

El Distrito 5 comprende un territorio amplio, con ciudades de diferentes escalas y realidades profesionales. Frente a ese escenario, señalaron que “desde el primer día” asumieron “el compromiso de construir una institución presente en cada una de ellas”.

“Creemos profundamente en un Colegio federal, donde la distribución de los recursos, las inversiones, la atención institucional, los servicios y las oportunidades de capacitación respondan a un principio de equidad territorial”, consignaron.

“No importa en qué ciudad ejerza su profesión cada matriculado: todos deben sentir que el Colegio está cerca, que los representa y que trabaja para acompañarlos”, destacaron desde el Colegio.

Una propiedad pensada para el presente y el futuro

La nueva sede se encuentra ubicada en un sector céntrico y estratégico de la ciudad de Zárate, frente a Plaza Italia, con excelentes condiciones de accesibilidad, disponibilidad de estacionamiento en su entorno y proximidad a entidades bancarias y otros servicios urbanos.

Pero, fundamentalmente, se trata de un inmueble con las características espaciales necesarias para desarrollar una Delegación que trascienda las funciones administrativas tradicionales.

La propiedad permitirá disponer de espacios destinados a reuniones, capacitaciones, exposiciones y actividades de intercambio profesional, con la ventaja de que estas funciones podrán desarrollarse de manera independiente del funcionamiento cotidiano de la Delegación.

“Queremos que esta nueva sede se convierta en un verdadero punto de encuentro para los arquitectos y arquitectas de Zárate: un lugar de pertenencia, participación, formación y construcción colectiva”, resaltaron.

Actualmente, el inmueble se encuentra en proceso de refacción. Como parte de las condiciones acordadas para su adquisición, los propietarios realizarán y entregarán las obras de mayor envergadura concluidas, quedando a cargo del Colegio las tareas de terminación y adecuación necesarias para su puesta en funcionamiento.

“Esta modalidad nos permitirá avanzar de manera planificada y eficiente, optimizando los recursos institucionales y adaptando los espacios a las necesidades específicas de nuestra actividad”.

Un reconocimiento especial

Desde el Colegio expresaron un especial agradecimiento al arquitecto Nicolás Torres, “por su compromiso, dedicación y las gestiones realizadas durante todo el proceso de búsqueda y evaluación de propiedades, cuya participación resultó valiosa para alcanzar este objetivo”.

Y agregaron que “los logros institucionales siempre son el resultado del trabajo compartido, del compromiso y de la convicción de quienes entienden que fortalecer al Colegio es fortalecer a toda nuestra profesión”.

“Para nosotros, cumplir con la palabra empeñada es una forma de entender la responsabilidad institucional. Los compromisos asumidos deben traducirse en hechos, las propuestas en acciones y los recursos de la matrícula en resultados que permanezcan en el tiempo”, completaron.

Retoman obras en la Delegación Luján

Por otra parte, el Colegio de Arquitectos informó que ha retomado los trabajos de puesta en valor y finalización de distintos sectores de la Delegación Luján, dando continuidad a un compromiso asumido con los profesionales de esa ciudad.

En esta nueva etapa se avanza con las instalaciones eléctricas, el armado y terminación de la kitchenette, la ejecución del segundo baño y la colocación de los artefactos eléctricos que permitirán completar la iluminación de toda la planta baja.

Asimismo, se inició la producción de la totalidad de las cortinas destinadas a ese nivel del edificio.

“Cada una de estas intervenciones representa un nuevo paso hacia la consolidación de una delegación con mejores condiciones de funcionamiento, atención y servicios para nuestros matriculados”, remarcaron.

Una política de inversión que alcanza a todo el Distrito

Desde el Colegio destacaron que el Distrito “es extenso, diverso y está integrado por ciudades con distintas realidades y necesidades”.

“Por eso, estamos convencidos de que una administración verdaderamente federal no puede concentrar sus inversiones en una única sede o delegación, sino que debe garantizar que cada localidad forme parte del crecimiento institucional. Resulta importante comprender una particularidad de nuestro Distrito que muchas veces no se dimensiona suficientemente. Existen otros distritos de nuestra provincia cuya cantidad de matriculados triplica o incluso cuadruplica la nuestra y que, sin embargo, cuentan con una estructura territorial mucho más concentrada, con una menor cantidad de delegaciones y gran parte de sus profesionales nucleados en una ciudad cabecera”, explicaron.

Y agregaron: “Nuestra realidad es diferente. Contamos con una matrícula distribuida en numerosas localidades, lo que exige sostener una mayor estructura de atención, funcionamiento, mantenimiento e infraestructura institucional, con recursos proporcionalmente más limitados.

Esto representa un desafío económico y administrativo considerable, pero también define nuestra convicción de gestión: las distancias geográficas y la cantidad de matriculados de cada ciudad no deben determinar la calidad de los servicios ni las oportunidades que brinda el Colegio. Por eso, administrar nuestro Distrito requiere mucho más que equilibrar ingresos y egresos. Requiere establecer prioridades, optimizar recursos y sostener una política de inversión que contemple las necesidades de todas las delegaciones, sin perder de vista que cada una representa a profesionales que realizan el mismo esfuerzo para sostener nuestra institución”, completaron.

“Durante este año de gestión hemos concretado intervenciones y mejoras en las delegaciones de Chivilcoy, Escobar y Baradero, y hoy damos continuidad a las obras de Luján, dentro de una planificación que busca fortalecer progresivamente toda nuestra infraestructura institucional”, cerraron.

Administrar con responsabilidad también significa planificar

Además, señalaron que “Es importante compartir con nuestra matrícula que toda inversión institucional debe respetar los procedimientos administrativos, presupuestarios y contables correspondientes”.

“Con el inicio del nuevo ejercicio económico en octubre, se abre una nueva etapa de planificación y asignación de recursos, que permite dar continuidad a las inversiones previstas durante el ejercicio 2025/2026 y renovar las partidas correspondientes al período 2026/2027, siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias y los procedimientos establecidos. Sabemos que no estamos atravesando un período de bonanza para el ejercicio profesional. La disminución de la actividad y las dificultades económicas que afectan a nuestros colegas también repercuten directamente en los recursos que recibe nuestra institución. Esta realidad nos exige ser aún más cuidadosos y eficientes en cada decisión. Cada peso que administramos proviene del esfuerzo de nuestros matriculados y debe regresar a ellos convertido en mejores servicios, infraestructura, capacitación y oportunidades de desarrollo profesional.

“También sabemos que nuestra institución debe afrontar las consecuencias de decisiones y manejos irregulares de administraciones anteriores, situaciones que demandan recursos, tiempo y un enorme esfuerzo de gestión”, mencionaron.

“No desconocemos esas responsabilidades ni pretendemos eludirlas. Por el contrario, entendemos que corresponde abordarlas con la seriedad, el compromiso y los mecanismos institucionales que cada situación requiere. Pero también estamos convencidos de algo fundamental: No podemos permitir que toda la capacidad económica y administrativa de nuestro Colegio quede destinada exclusivamente a resolver los errores del pasado, mientras las necesidades actuales de nuestra matrícula continúan esperando respuestas. Nuestra responsabilidad es doble: trabajar para resolver las situaciones heredadas y, al mismo tiempo, seguir construyendo el Colegio que nuestros profesionales necesitan y merecen. Esa es la diferencia entre una administración que solamente enfrenta problemas y una gestión que, además de resolverlos, tiene la decisión de proyectar el futuro.

La continuidad de las obras en Luján, al igual que las inversiones realizadas en otras delegaciones, responde a una misma convicción: “El patrimonio institucional debe preservarse, fortalecerse y ponerse al servicio de todos los matriculados”, destacaron.

“Sabemos que todavía queda mucho por hacer. También sabemos que cada intervención requiere planificación, prioridades y recursos disponibles. Pero tenemos claro el rumbo que elegimos y la responsabilidad que asumimos. Seguiremos trabajando para que cada ciudad de nuestro Distrito encuentre en su Colegio una institución presente, activa y comprometida con su realidad. Porque administrar responsablemente no significa dejar de invertir. Significa invertir mejor, con equilibrio, transparencia y una mirada federal que incluya a todos”, concluyeron.