La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que desde la medianoche del jueves se implementará una reducción en la prestación del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida implica una disminución en la frecuencia de las unidades en circulación, en el marco de un reclamo salarial por haberes adeudados del mes de marzo.

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Desde el sindicato indicaron que la decisión responde a la falta de cumplimiento en el pago de los sueldos, situación que motivó la adopción de esta modalidad de protesta, con impacto directo en la regularidad del servicio.

A través de un comunicado, la UTA consignó: “Nos vemos en la necesidad de tomar medidas, en defensa de los salarios de los trabajadores representados”.

Y agregaron: “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un malestar en los usuarios y volcaron esa situación hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales”.

“Ante el incumplimiento en el pago de los salarios del mes de marzo de determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los salarios, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, completaron.

Aunque desde la UTA no precisaron cuales son las líneas afectadas, extraoficilamente trascendió que se trataría de aquellas de jurisdicción nacional. En Pilar afectaría a las líneas 57 y 176 entre otras.

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