El Club del Trueque reunió a cerca de 50 puestos en su primera jornada en Villa Astolfi, con vecinos que llegaron desde distintos puntos para intercambiar objetos sin dinero de por medio. Una vecina llevó productos desde Manzanares, otra se acercó con plantas desde Luján, y un grupo numeroso llegó desde la zona de la Tribarrial, integrada por los barrios de San Alejo y Agustoni y La Lomita.

El encuentro se extendió desde las 10 de la mañana hasta las 16 del pasado sábado, con mucho movimiento de gente durante toda la jornada.

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Buena parte de esos intercambios ya se había coordinado durante la semana previa a través de un grupo de WhatsApp, que hoy reúne a 90 integrantes y donde los vecinos fueron anticipando qué productos ofrecían y qué necesitaban conseguir.

Ropa usada a cambio de harina y azúcar

Según Ana Barreto, referente de Libres del Sur, organizadora de la jornada, la idea de muchos vecinos era intercambiar por alimentos lo que llevaban de su casa, ya fuera ropa usada o nueva, calzado o juguetes.

En diálogo con Pilar de Todos, Barreto contó que, más allá de lo que cada uno llevó para cambiar, la mayoría de la gente que se acercó pedía alimentos. "Hay gente que está desesperada por conseguir alimentos", señaló la dirigente, tras escuchar los testimonios de quienes participaron de la jornada.

No obstante, Barreto contó que en la primera jornada no abundaron los alimentos, sino otros elementos como prendas de vestir.

La dirigente contó que hubo gente que buscó intercambiar ropa usada a cambio de un kilo de harina y un kilo de azúcar, o también mencionó el caso de una mujer que ofreció un enterito de bebé a cambió por yogur bebible y galletitas.

La lectura política de Barreto

Consultada sobre qué le genera que en el Club del Trueque la mayoría haya ido en busca de un bien tan básico como la comida, Barreto sostuvo que la situación “indigna”. En ese sentido, afirmó que eso los moviliza a organizarse y a buscar la forma de garantizar que haya alimentos disponibles para intercambiar en el próximo encuentro, por lo que se inicipo una campaña de donaciones.

La referente de Libres del Sur vinculó además ese escenario con las políticas de ajuste del Gobierno nacional, y sostuvo que la caída del consumo y el aumento del desempleo empujan a la gente a buscar estrategias de supervivencia como el trueque, "como ocurrió (con la crisis del 2001".

Nuevo encuentro el 15 de agosto

Barreto confirmó que el Club del Trueque tendrá una nueva edición el sábado 15 de agosto, a las 14, en el mismo predio de la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi.

La inscripción para participar sigue abierta a través del grupo de WhatsApp 1131782470, que continúa sumando integrantes.