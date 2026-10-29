El Club Sportivo Pilar denunció que presuntos estafadores se hacen pasar por la institución para pedir presupuestos y compras en cuenta corriente a comercios de la zona.

Los contactos llegan por WhatsApp desde la línea +54 9 11 6622-8602 y utilizan el escudo del club para dar apariencia de legitimidad a los pedidos.

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Ante el caso, la dirigencia de Sportivo Pilar difundió un comunicado dirigido a “toda la comunidad de Pilar, vecinos y comercios amigos”, en el que alertó por una situación de fraude. La institución aclaró que ese número no le pertenece y que “no tiene absolutamente nada que ver con estas peticiones”, según expresó.

Qué piden hacer a los comerciantes

Ante los contactos, el club les solicitó que “desestimen cualquier mensaje proveniente de dicho número, no entreguen mercadería ni brinden información, y procedan a bloquearlo y denunciarlo en la aplicación”, indicó la entidad.

Por su parte, la institución ofreció “nuestras más sinceras disculpas” a los comerciantes y vecinos que se hayan visto incomodados por la situación.

Los canales oficiales para verificar

En tanto, el club recordó que “nuestras vías de comunicación y números oficiales son los habituales”, por lo que cualquier pedido que llegue por otro medio no cuenta con su autorización.

Además, Sportivo Pilar agradeció la difusión del aviso “para evitar que algún vecino caiga en este engaño”.