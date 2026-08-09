El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, inhabilitó hasta el año 2099 la licencia de conducir de un motociclista que circulaba parado sobre su vehículo en movimiento y difundía este tipo de maniobras a través de sus redes sociales.

Maniobras de riesgo captadas en video

La medida surgió a partir del análisis del propio material audiovisual publicado por el conductor, en el que se lo observa desplazándose sobre una sola rueda, zigzagueando entre otros vehículos y manteniéndose de pie sobre la moto mientras avanzaba. Estas conductas fueron consideradas infracciones graves a las normas de tránsito por representar un riesgo directo tanto para el motociclista como para terceros en la vía pública. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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La resolución quedó en manos de la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial

De acuerdo con lo informado por el Ministerio, la inhabilitación preventiva fue dispuesta por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, en el marco de las facultades que le otorga la normativa vigente en materia de tránsito. La sanción implica que el conductor no podrá circular con ningún tipo de licencia habilitante hasta la fecha establecida.

Desde la cartera vial señalaron que este tipo de resoluciones buscan desalentar las conductas irresponsables al volante y reafirmar los controles frente a quienes exponen su vida y la de otros usuarios de la vía pública.

El Ministerio de Transporte remarcó, además, que la vía pública no es un espacio habilitado para desafíos ni maniobras temerarias, y que la conducción responsable es una condición indispensable para preservar la seguridad de todas y todos.