Seis autos se vieron involucrados en un choque múltiple en la Autopista Panamericana y cinco personas resultaron heridas. Por el operativo, hubo un carril de cada mano obstruido, por lo que se registró congestión en el tránsito.

El siniestro tuvo lugar en la Autopista Panamericana, sobre el kilómetro 25,5 del Acceso Norte, sentido a la provincia de Buenos Aires, donde primero chocaron un colectivo, un auto y una moto, cuyo conductor pasó hacia la mano contraria y produjo otra colisión.

Según informó Autopistas del Sol, fueron seis los vehículos involucrados en total y cinco los heridos que debieron ser atendidos.

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Debido a que un carril de cada mano está obstruido, hubo congestión de autos tanto en sentido a Capital Federal como a la provincia de Buenos Aires.

Luego de quitar los vehículos involucrados, los carriles fueron liberados, por lo que se habilitó el tránsito de forma habitual.

Agencia NA