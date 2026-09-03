Autopistas del Sol mantiene cerrado al tránsito vehicular el Puente Garín, ubicado en el kilómetro 39 del Ramal Campana del Acceso Norte —también conocido como Ramal Escobar—, por trabajos de mantenimiento estructural que se extenderán por un plazo aproximado de 30 días.

El cierre rige en ambos sentidos de circulación sobre la estructura que conecta la calle Belgrano, en Escobar, con la calle Chilavert, en Tigre.

Por su parte, la empresa señaló que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y permitir que las tareas se realicen con mayor precisión y celeridad, de acuerdo a lo informado por Autopistas del Sol. El paso peatonal permanece habilitado para los vecinos de la zona, al igual que las paradas de colectivos, que continúan funcionando con normalidad.

Como alternativa para cruzar la autopista mientras dure la obra, la compañía recomendó utilizar el cruce de avenida J. D. Perón y Santiago del Estero, a la altura del kilómetro 40.

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La empresa remarcó que mantendrá informada a la comunidad sobre el avance de los trabajos y la fecha de restablecimiento del tránsito a través de sus canales oficiales, y pidió a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y respetar la cartelería preventiva dispuesta en la zona.