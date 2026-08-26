Autopistas del Sol (AuSol) interrumpirá en forma total la circulación vehicular sobre el Puente Garín, ubicado en el kilómetro 39 del Ramal Campana del Acceso Norte, entre las calles Belgrano (Escobar) y Chilavert (Tigre). El corte comenzará a las 22 de este miércoles 26 de agosto y regirá en ambos sentidos.

Tareas de mantenimiento

La empresa concesionaria informó que llevará adelante tareas técnicas y de mantenimiento de rutina sobre el puente, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de los usuarios y permitir el desarrollo de los trabajos con la mayor precisión y celeridad posible. El cierre se extenderá hasta nuevo aviso.

Previo y durante la ejecución de los trabajos, la empresa mantendrá la zona debidamente señalizada y dispondrá de cartelería preventiva para orientar a los conductores. En tanto, se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre los avances de la obra y el restablecimiento del tránsito a través de sus canales de comunicación oficiales.

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El pedido de AuSol a los conductores

"Debido a la importancia de este enlace interurbano clave para los vecinos de Escobar y Tigre, les pedimos disculpas por las molestias y les solicitamos planificar sus recorridos con tiempo, respetar la cartelería preventiva y las indicaciones del personal en la zona", señalaron desde AuSol.

Como alternativa, la concesionaria recomendó utilizar el cruce de Av. J. D. Perón/Santiago del Estero, a la altura del kilómetro 40.