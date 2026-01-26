Dos comerciantes de Pilar fueron víctimas de una ciberestafa que combinó el hackeo de cuentas de WhatsApp con la suplantación de identidad, una modalidad que en los últimos meses se repite con frecuencia en distintos puntos del país. La investigación permitió detener a cuatro personas y recuperar parte del dinero sustraído, pero el episodio volvió a poner en foco los riesgos asociados al uso cotidiano de aplicaciones de mensajería.

Según se pudo reconstruir en la causa, uno de los comerciantes sufrió el acceso indebido a su teléfono celular y a su cuenta de WhatsApp. A partir de esa situación, los delincuentes se hicieron pasar por él y se contactaron con otro comerciante de la zona, a quien le solicitaron dólares a cambio de pesos. La víctima, convencida de estar dialogando con una persona conocida, entregó el dinero, que luego fue recuperado en el marco de los operativos policiales.

Las actuaciones judiciales permitieron además establecer que la maniobra fue ejecutada por una organización con roles definidos, con coordinación desde el interior de una unidad carcelaria y personas en libertad encargadas de concretar los cobros.

Cómo logran hackear una cuenta de WhatsApp

Especialistas en ciberseguridad advierten que, en la mayoría de los casos, este tipo de estafas no se basa en fallas técnicas de la aplicación, sino en engaños dirigidos directamente al usuario.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) señalaron que estas maniobras “se encuadran dentro de lo que se conoce como ingeniería social, es decir, técnicas de engaño que explotan la confianza y el desconocimiento de los usuarios más que fallas técnicas de la plataforma”.

Entre las modalidades más habituales se encuentran:

La duplicación o reemplazo de la tarjeta SIM, que permite a los delincuentes recibir mensajes y códigos destinados a la víctima.

El engaño para obtener códigos de verificación, enviados por SMS o por la propia aplicación, mediante supuestos avisos de seguridad o pedidos de ayuda.

La vinculación de dispositivos no autorizados, aprovechando funciones legítimas de WhatsApp, tras inducir al usuario a habilitar el acceso sin advertirlo.

Con esa información, los estafadores activan la cuenta en otro celular o dispositivo y comienzan a enviar mensajes haciéndose pasar por la víctima, generalmente con pedidos de dinero o datos sensibles dirigidos a sus contactos.

El rol de la confianza y la urgencia

Los especialistas coinciden en que este tipo de estafas se apoya en la presión emocional y el apuro. Mensajes que simulan provenir de contactos conocidos, advertencias de bloqueos o pedidos urgentes buscan que la víctima actúe sin verificar la información.

En ese sentido, desde el CPCIBA remarcaron que “la prevención y la información siguen siendo las principales herramientas para reducir el impacto de estas estafas”, y advirtieron que ninguna plataforma solicita códigos de verificación ni validaciones inesperadas por fuera de la aplicación.

Qué medidas ayudan a evitar el hackeo de WhatsApp

Los expertos en seguridad informática recomiendan adoptar una serie de recaudos básicos para reducir el riesgo de ser víctima de estas maniobras:

Activar la verificación en dos pasos dentro de WhatsApp.

No ingresar ni compartir códigos de verificación o vinculación si no se inició previamente una acción legítima desde la propia aplicación.

Desconfiar de mensajes urgentes que involucren dinero, cambios de cuenta o supuestos problemas técnicos.

Confirmar pedidos sensibles por otra vía, como una llamada telefónica o contacto personal.

Revisar periódicamente la opción “Dispositivos vinculados” y cerrar cualquier sesión desconocida.

Qué hacer si la cuenta ya fue comprometida

Ante la sospecha de que una cuenta fue hackeada, los especialistas aconsejan actuar de inmediato: intentar recuperar el acceso desde la aplicación, cerrar sesiones activas, advertir a los contactos para evitar nuevas estafas y realizar la denuncia correspondiente.

El caso ocurrido en Pilar vuelve a mostrar que detrás de estas maniobras suelen operar organizaciones estructuradas y persistentes.