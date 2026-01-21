Un impactante accidente de tránsito se registró esta mañana sobre la autopista Panamericana, en sentido hacia Capital Federal, a la altura de la intersección con Hipólito Yrigoyen, en Pilar, y provocó el corte total de los tres carriles de circulación.

Según fuentes policiales, el hecho se originó cuando uno de los camiones que circulaba por la traza perdió un tráiler con herramientas, situación que generó que un automóvil que venía detrás perdiera el control. A partir de allí se produjo un choque en cadena que involucró a cuatro camiones de gran porte y un vehículo particular.

Producto del impacto, uno de los conductores quedó inconsciente y atrapado dentro de la cabina, por lo que debió ser rescatado por personal de Bomberos. En el mismo rodado viajaba un acompañante que sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Central de Pilar.

Choque múltiple entre camiones y un auto dejó al menos dos heridos en Panamericanahttps://t.co/SMZ03DBwIP pic.twitter.com/pwAzAYXfC5 — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) January 21, 2026

El siniestro generó un colapso vehicular de gran magnitud, con demoras que alcanzaron hasta el KM 44, según se informó oficialmente.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SAME, Defensa Civil, Policía Vial, efectivos de la Policía Bonaerense y móviles de Gendarmería Nacional, quienes realizaron tareas de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFI N°1 de Pilar, que dispuso las primeras diligencias para establecer las responsabilidades del hecho.