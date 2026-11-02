“¡Chau efectivo! Desde el 1° de enero de 2027 pagá con TelePASE” es el mensaje de una serie de carteles que comenzaron a verse sobre la traza de la Panamericana y que anticipa un cambio en la forma de pagar el peaje.

El aviso incluye además la leyenda “Activalo HOY” y la dirección www.TelePASE.com.ar, con lo que invita a los conductores a adherir al sistema de cobro automático.

De este modo, a partir de esa fecha solo se podrá pasar por las cabinas de la autopista con métodos de pago electrónico, y dejará de usarse el efectivo.

Un decreto con plazo al 31 de diciembre de 2026

En paralelo, el decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial el 14 de octubre de 2025 y firmado por el presidente Javier Milei, modificó el artículo 20 del decreto 196/2025. La norma dispuso que la Dirección Nacional de Vialidad establezca un cronograma de implementación en el que se deberá prever que, “para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow”.

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Por su parte, el texto aclara que Vialidad “podrá modificar el plazo cuando las características de cada tramo y/o estación de peaje así lo justifiquen”. La fecha de la cartelería es el día posterior al plazo del decreto.

Doble tarifa para quienes pasan sin TelePASE

En el Acceso Norte rige desde las 00:00 del 7 de marzo de 2026 el cuadro tarifario aprobado por la Resolución 297/2026 de Vialidad. Según consigna el sitio de Autopistas del Sol, “pagará doble tarifa el usuario que traspase sin dispositivo la vía de TelePASE”.

Pago electrónico en las vías violetas

En tanto, la concesionaria informó en su sitio que habilitó una modalidad de pago electrónico con tarjetas de débito o crédito Visa y MasterCard y dispositivos con tecnología NFC, en las vías señalizadas con cartelería violeta. Según indica, esa modalidad permite “reducir el uso de efectivo”.

Para adherir a TelePASE, Autopistas del Sol señala que se requieren el DNI, el correo electrónico y los datos del vehículo, y que el dispositivo puede retirarse, recibirse en el domicilio o gestionarse desde la app de Mercado Pago.