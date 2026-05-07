La CGT Regional Pilar llevó adelante una jornada de capacitación sobre herramientas normativas en el derecho laboral.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Sindicato de Choferes de Camiones y contó con el respaldo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Además, la reunión se enmarcó en el camino hacia el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo.

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La actividad estuvo a cargo de dos especialistas: Luis Roa, abogado laboralista y asesor del Ministerio de Trabajo bonaerense, y Juan M. Carey, abogado laboralista y asesor sindical. Ambos analizaron los alcances y puntos clave de la reforma laboral.

La jornada reunió a delegados y representantes de Alimentación, Caucho, Comercio, UDOCBA, SADOP, Gastronómicos, UOCRA, UOM, Pasteleros, Sanidad, Textiles, SOIVA, Gráficos, Químicos y Plásticos.

“Fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores en Pilar la jornada fue exitosa y en ella pudimos analizar los alcances y puntos clave de la reforma laboral actual, todo en un marco de unidad y compromiso sindical”, destacaron desde la organización.

Camioneros en la CGT Regional Pilar

Por otro lado, durante el encuentro se formalizó la presentación de José Moreira como nuevo representante del gremio de Camioneros dentro del Triunvirato de la CGT Regional Pilar.

“Seguimos formándonos y trabajando en unidad para defender los derechos de cada trabajador y trabajadora”, completaron.