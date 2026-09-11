CESVI ARGENTINA entregó los premios de una nueva edición del Concurso Nacional de Lucha contra el Fraude en el Mercado Asegurador, una iniciativa que busca promover el intercambio de experiencias entre profesionales del sector y fortalecer la cultura antifraude en las compañías de seguros.

En esta edición se presentaron más de 70 trabajos, evaluados por un jurado integrado por referentes del ámbito asegurador, judicial y académico: Gabriela Bruzzese, vicepresidente de AAPAS; Javier Fernández, juez nacional en lo Civil y director ejecutivo de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales (AIEJ); Javier Iacobelli, subgerente Antifraude de Seguros de la Superintendencia de Seguros de la Nación; Darío Bonanno, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33; y Marcelo Aiello, gerente general de CESVI ARGENTINA.

Los ganadores 2026

En la categoría Automotores, el primer puesto fue para Malena Blanco, de Rivadavia Seguros, por "El espectro de la IP". El segundo lugar lo obtuvo Sofía Micaela Vigna, de La Segunda Seguros, con "Insurtech: El caballo de Troya", y el tercero fue para Camila Daniela Parodi, también de Rivadavia Seguros, por "El mejor postor".

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En la categoría Otros Ramos, Lucas Dorin, de Rivadavia Seguros, se quedó con el primer puesto por "Manual para volcar un camión 30 veces". Paula Gerosa, de Provincia ART, obtuvo el segundo lugar con "La mudanza invisible", y Rodrigo Sanga, también de Provincia ART, el tercero con "Crónicas de un fraude mal actuado".

Modalidades más sofisticadas y mayor profesionalización

El análisis de los casos presentados permitió identificar una doble evolución: la diversificación y sofisticación de las modalidades de fraude, y una mayor profesionalización de las áreas encargadas de prevenirlo e investigarlo. Las maniobras combinan cada vez más conocimiento del negocio, vulnerabilidades digitales, documentación aparentemente válida y participación coordinada de distintos actores.

Frente a este escenario, las investigaciones más sólidas requieren un abordaje integral, basado en el cruce de evidencia documental, testimonial, digital, financiera y contextual. La incorporación de herramientas como el análisis de direcciones IP, metadatos, geolocalización e inteligencia artificial amplía las capacidades de detección, aunque el criterio y la experiencia profesional continúan siendo fundamentales para interpretar los indicios y relacionarlos.

El ahorro acumulado por las investigaciones

A partir de los casos presentados en esta edición, el ahorro acumulado informado alcanzó los $2.314.603.598, aunque no todas las aseguradoras participantes reportaron el impacto económico. El dato permite dimensionar el valor concreto de las investigaciones, aunque su alcance no se limita al monto evitado o recuperado: también se refleja en el riesgo futuro neutralizado y en las mejoras estructurales que fortalecen la prevención en toda la actividad aseguradora.

"Transformar cada investigación en un aprendizaje"

“El valor del intercambio de experiencias que promueve el concurso radica en la posibilidad de transformar cada investigación en un aprendizaje que contribuye a anticipar nuevas modalidades de fraude y fortalecer la prevención en el sector asegurador”, señaló Marcelo Aiello, gerente general de CESVI ARGENTINA. El certamen, agregó, se consolida como un espacio de referencia para visibilizar buenas prácticas, compartir experiencias y promover una mirada colaborativa frente a una problemática que evoluciona junto con la propia industria.

El concurso contó con el apoyo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros (AACMS), la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) y la Asociación Argentina de Medicina del Seguro (SAMS). Los partners de la edición fueron Galicia Seguros, La Segunda, MAPFRE, RUS, Sancor, San Cristóbal, Rivadavia Seguros y Zurich.