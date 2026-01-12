Agrupaciones de ambientalistas y vecinos de Nordelta, el importante desarrollo inmobiliario privado en el partido de Tigre, denunciaron este lunes un operativo para trasladar a los carpinchos asentados en el lugar, medida que, aseguraron, viola un amparo judicial para proteger a esta especie.

La polémica en torno a estos animales se da mientras personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia dispuso un operativo para desalojarlos, algo que ONG de vecinos intenta impedir.

Los agentes que se desempeñan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario llegaron al Barrio Silvestre de Nordelta para cumplir la orden judicial y trasladar a los carpinchos a una futura reserva privada que funcionaría en San Fernando

En este contexto, grupos de ambientalistas y vecinos se autoconvocaron y permanecen reunidos desde la madrugada del domingo en la entrada sur de Nordelta, para protestar contra el operativo y evitar el desalojo de los animales. Según informaron, a pesar de que rige una cautelar judicial y una apelación, la Justicia autorizó que se realicen los procedimientos.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta, (la Dirección de) Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana fue poner dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, afirmaron desde la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz.

Desde las agrupaciones ambientalistas explicaron que una medida cautelar de Cámara prohíbe trasladar a los carpinchos, pero que el operativo avanzó de todos modos y que se colocaron jaulas trampas para apresarlos. El objetivo es llevar a unos 30 ejemplares a una futura reserva privada en Tigre.

Sin embargo, desde la administración de Nordelta precisaron que en esta "prueba piloto" serían doce los carpinchos trasladados. Se trata de machos y hembras que no gestan ni tienen crías chicas y forman parte de una familia de alrededor de 30 carpinchos.

Según precisaron, en Nordelta actualmente hay cerca de 900 capinchos y el traslado de esta familia de roedores responde a que en ese lugar es "donde hay más atropellamientos". Es que, según indicaron, los animales cruzan la arteria principal del barrio para ir desde una zona de árboles a una pequeña isla.

Fuente: Agencia DIB