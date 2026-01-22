Ferrovías informó modificaciones en los servicios nocturnos por obras de infraestructura, con recorridos reducidos y trenes suspendidos.

La empresa Ferrovías comunicó que se encuentra ejecutando obras de infraestructura en la línea Belgrano Norte, lo que deriva en modificaciones operativas y cancelaciones parciales del servicio hasta el próximo 13 de febrero. Las afectaciones se concentran principalmente en el horario nocturno y alteran el esquema habitual de circulación entre las cabeceras de Retiro y Villa Rosa.

Según el cronograma difundido por la concesionaria, varias formaciones no completan su recorrido habitual, mientras que otros servicios quedan directamente suspendidos durante el período de trabajos. Los cambios rigen de lunes a viernes y también alcanzan a servicios programados para días sábado puntuales.

En el tramo Villa Rosa–Retiro, el tren N° 3154, que parte a las 21:18 desde la cabecera norte, circula únicamente hasta la estación Boulogne Sur Mer, sin continuar hacia la terminal porteña. En tanto, los trenes N° 3158 (22:07) y N° 3160 (22:37), también con salida desde Villa Rosa, finalizan su recorrido en la estación Aristóbulo del Valle, reduciendo el alcance del servicio en la franja nocturna.

En sentido contrario, desde Retiro hacia Villa Rosa, se encuentran cancelados los trenes N° 3157 (23:15), N° 3159 (23:45) y N° 3001 (00:20), que no prestan servicio durante los días hábiles mientras duren las obras. A estas suspensiones se suman los sábados 24 de enero y 7 de febrero, jornadas en las que también queda cancelado el tren N° 3001, previsto para salir a las 00:20 desde Retiro.

Como resultado de este esquema especial, el último servicio completo desde Retiro hacia Villa Rosa parte a las 22:55, mientras que en el sentido inverso, el último tren que une Villa Rosa con Retiro sale a las 21:01. Luego de esos horarios, solo se mantienen servicios parciales o directamente no hay circulación.

Desde Ferrovías recomendaron a los usuarios consultar el cronograma actualizado antes de viajar y organizar los traslados con anticipación, en particular durante el horario nocturno, cuando se registran la mayor cantidad de modificaciones.

El Belgrano Norte es una de las líneas ferroviarias clave para la movilidad diaria entre la zona norte del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Con cabecera en Villa Rosa, atraviesa partidos como Tigre, Malvinas Argentinas, San Isidro y Vicente López, con paradas estratégicas en localidades como Don Torcuato, Boulogne, Villa Adelina y un punto de combinación central en Puente Saavedra, además de facilitar el acceso a Ciudad Universitaria antes de finalizar en Retiro.

Estas afectaciones en el Belgrano Norte se dan en un contexto de mayor demanda relativa del sistema ferroviario, debido a la suspensión total del servicio del tren Mitre, lo que refuerza el rol de esta línea como una de las principales alternativas disponibles para sostener la conexión ferroviaria entre el norte del conurbano y la capital del país durante el período de obras.