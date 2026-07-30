El Camino Real conserva parte de la historia del antiguo Virreinato del Río de la Plata y aún puede recorrerse a través de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. El histórico trazado, utilizado durante la etapa colonial, conectó el puerto de Buenos Aires con el interior del continente y dejó una red de postas, estancias, capillas y pueblos que todavía mantienen su identidad.

El denominado Camino Real al Alto Perú fue oficializado en 1663 y se convirtió en una de las principales vías de comunicación entre Buenos Aires y Lima. Además de facilitar el intercambio comercial, tuvo un papel central en el traslado de correspondencia, viajeros, tropas y mercancías.

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"No está muy en claro la antigüedad del trazado porque aparentemente es un camino abierto por pueblos indígenas que después, durante la etapa colonial, se fue utilizando para el traslado principalmente de Potosí a Buenos Aires y además como vía de acceso y comunicación", explicó Federico Suárez, historiador de Luján.

En territorio bonaerense, el recorrido vinculaba la Ciudad de Buenos Aires con Luján y continuaba hacia San Antonio de Areco. Desde allí seguía por caminos que hoy se corresponden, en distintos sectores, con rutas secundarias rumbo al norte de la provincia, integrando antiguas postas como Cañada de Rocha y San Nicolás de los Arroyos.

Además de impulsar el comercio de productos como cueros, plata y sal, el Camino Real fue escenario de acontecimientos históricos vinculados al proceso de independencia.

"Es el camino de la independencia, todos los que fueron a pelear al Ejército del Norte o al Alto Perú transitaron este camino", señaló Suárez.

El Camino Real

Actualmente, el circuito atraviesa partidos como Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro, Arrecifes, Pergamino, Ramallo y San Nicolás, donde aún permanecen construcciones, cascos históricos y espacios vinculados con aquel período.

Respecto del trazado, el historiador indicó que existen diferencias sobre su recorrido exacto dentro de la provincia.

"En la Provincia de Buenos Aires el recorrido exacto del Camino Real es bastante confuso. Saliendo de Capital Federal podemos señalar a la Avenida Rivadavia como la senda más aproximada, para luego rumbear al oeste por su continuación, la llamada Antigua Ruta Nacional Nº 7, que atraviesa el conurbano bonaerense junto al Ferrocarril Sarmiento hasta llegar por esta vía a Luján. De ahí, hacia el norte y a través de caminos rurales paralelos a las Rutas Nacionales 8 y 9, se alcanza a la localidad de San Antonio de Areco y luego por el trazado de la llamada Vieja Ruta 9 a Córdoba y Santiago del Estero", detalló el historiador.

El recorrido también permite visitar pequeños pueblos donde todavía funcionan antiguos almacenes de ramos generales, plazas tradicionales y espacios que conservan costumbres criollas. El paisaje rural, con campos, arboledas y cursos de agua, completa una propuesta que combina patrimonio histórico y turismo.

Para quienes buscan conocer parte de la historia bonaerense, el Camino Real ofrece un itinerario que une localidades con fuerte valor cultural y permite reconstruir el antiguo corredor utilizado durante la época colonial.

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