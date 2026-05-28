Una de las esquinas más emblemáticas del centro de Pilar tendrá nueva vida a partir del 10 de junio. En San Martín y Lorenzo López, donde durante años funcionó la tradicional Farmacia del Globo, abrirá sus puertas una nueva sucursal de Café Martínez que generará 15 puestos de trabajo para vecinos de la zona.

La confirmación llegó del propio titular de la franquicia, Fernando Casartelli, quien anticipó que la apertura formal al público se concretará ese día por la tarde, luego de un evento previo para familia y allegados.

“La apertura está prevista para el día 10, estamos ultimando detalles. Ya tenemos al equipo, ya se están capacitando. Tenemos previsto hacer el family el día miércoles 10 por la mañana, y ya a partir del mediodía, tarde, arrancar con la apertura del local para todo el público”, explicó Casartelli a Pilar de Todos.

“Tenemos mucha ilusión, siendo realistas también, ya que es un momento complejo del país. Pero tenemos muy lindas expectativas en relación al local y estamos muy contentos con el equipo que se está formando”, añadió

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Un local con historia

A diferencia de las inversiones gastronómicas que suelen concentrarse en zonas cercanas a la autopista Panamericana en el caso de Pilar, la marca optó por una ubicación con fuerte identidad urbana en el centro.

“Sabemos la importancia que tienen los locales alrededor de la plaza en todos lados, y este local cumplía con ese requisito”, señaló Casartelli semanas atrás, cuando presentaba le proyecto también en diálogo con Pilar de Todos.

Además, el lugar elegido no es casual. Se trata de un inmueble con más de cien años de historia, un rasgo que será incorporado al proyecto.

“Es un local también con mucha historia, con lo cual vamos a mantener la fachada, vamos a mantener algo de mobiliario que había, y lo vamos a mezclar con un mobiliario actual”, detallaba el empresario.

4.000 postulantes para 15 puestos

La búsqueda de personal, por otro lado, desbordó cualquier previsión inicial y terminó convirtiéndose en un dato que refleja, de manera cruda, la situación del mercado de trabajo del país.

“Lo que pasó con las búsquedas laborales fue impresionante, en 2 o 3 días nos llegaron más de 4.000 CVs. Fue bestial. Salió la publicación, pasaron 2 días y teníamos más de 4.000”, remarcó el empresario, quien también admitió que tal nivel de recepción se dio por la situación laboral del país.

"Estoy muy contento con el equipo que se armó. Son todos chicos de Pilar y ya hace más de una semana que arrancaron la capacitación en locales nuestros en Capital y en la planta de Café Martínez, donde están haciendo un par de cursos", agregó.