La provincia de Buenos Aires despliega durante junio una agenda de enoturismo y oleoturismo con actividades en diez localidades, que van desde Tandil y Junín hasta Bahía Blanca y Berisso.

Las propuestas combinan recorridos por olivares y viñedos, degustaciones de aceites de oliva extra virgen y vinos de producción local, y experiencias gastronómicas en entornos rurales.

La mayoría de los eventos requieren reserva previa y tienen cupos limitados.

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Vinos Buenos Aires en CABA

El sábado 6, de 19:00 a 23:00, el Palacio Balcarce —Av. Pres. Manuel Quintana 161, Ciudad de Buenos Aires— recibe el evento Símbolos y Vinos, organizado por la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. La entrada es arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/simbolosyvinos/

Adolfo Alsina: experiencia sensorial en el olivar

Finca Recóndito Olivares ofrece los sábados 13 y 20 —a las 9:30 y a las 15:30— un recorrido guiado por el olivar en la Colonia San Miguel Arcángel, con explicación del proceso de elaboración, visita a espacios de bioconstrucción y degustación del Olivalatte, una infusión de hojas de olivo y leche.

Se suspende por lluvia. Reservas: +549-2923-48-3801. Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/

Berisso: viñedos a orillas del Río de la Plata

La Cooperativa de la Costa abre sus viñedos los sábados 13 y 27, a las 11:00, con punto de encuentro en avenida Montevideo y calle 81, barrio Los Talas.

La visita incluye degustación de tres vinos con productos regionales. Menores de 12 años, entrada gratuita.

Se suspende por lluvia o crecida del Río de la Plata. Reservas: +549-221-524-9934. Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/

Las Flores: sunset en la bodega

Bodega La Blanqueada ofrece todos los sábados, a las 18:00, una visita guiada a la zona de elaboración y a la cava en bioconstrucción, con degustación y maridaje de quesos. Se suspende por lluvia.

Reservas: +549-11-3351-0606. Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/

Brandsen: vinos, campo y almuerzo rural

Bodega Hocico Negro organiza sábados y domingos en Estación Gómez —Trucco y diagonal Piermartini— una experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por el pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.

Se suspende por lluvia. Reservas: +549-11-3601-6954. Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/

Tornquist: catas dirigidas en Saldungaray

Bodega Saldungaray recibe visitas de jueves a domingo y feriados, de 11:00 a 18:00, con catas dirigidas los viernes y sábados a las 19:00.

El recorrido incluye explicación del proceso de elaboración, degustación de dos vinos y, en las catas, un taller sensorial con tres vinos y picada. Dirección: calle 120, cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/

Tandil: cupos limitados en Cordón Blanco

Bodega Cordón Blanco —Galicia 1150— recibe visitas de martes a domingo con horarios escalonados.

El recorrido por viñedos y bodega dura 90 minutos e incluye degustación de hasta cuatro vinos. No se suspende por lluvia.

Reservas: +549-249-462-9356. Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

Junín: alojamiento y vinos en Las Antípodas

Finca Las Antípodas —Garibaldi y Querandíes— propone los sábados a las 19:00 una experiencia que incluye alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

Luján: viñedo y gastronomía en Carlos Keen

Viñedo y Restó Zaffratelli recibe sábados, domingos y feriados de 11:00 a 17:00 en avenida Emilio Mitre km 11.200, camino a Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen.

Ofrece degustación de cuatro vinos con bocadito de maridaje y almuerzo con vistas al viñedo. Reservas: +549-11-3211-9836. Más información: https://www.instagram.com/zaffratelli/

Bahía Blanca: olivares con gastronomía y bienestar

Dos propuestas en la zona. Finca Olivos del Napostá —RP51, km 698,5, Cabildo— abre sábados y domingos a las 12:00 con visita al olivar, almazara, degustación de aceites y cosecha comunitaria, además de actividades de bienestar.

Reservas: [email protected]. Más información: https://www.instagram.com/olivosdelnaposta y https://www.olivosdelnaposta.com/

Finca Oliva Olivos —RN 3 Vieja— recibe todos los domingos de 13:00 a 19:00 con recorridos, cosecha, degustación y opciones de almuerzo o merienda en el olivar.

Reservas: 2914-02-6545 / [email protected]. Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/

Coronel Dorrego: la Capilla del Olivo

El 28 de junio, de 16:00 a 17:00, la Capilla Nuestra Señora del Olivo —RP72, Faro— celebra su misa mensual con visita guiada. Entrada libre y sin reserva previa. Reservas: +549-2921-407427.

Más información en https://www.buenosaires.tur.ar