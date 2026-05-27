Ante la proximidad de los días más fríos del año, desde el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Pilar lanzaron una campaña de prevención para evitar siniestros y pasar un invierno seguro.

Por medio de las redes sociales oficiales del Cuartel expresaron que la intención de la campaña es ayudar a la población “a prevenir las situaciones más comunes que históricamente han ocasionado daños en nuestra comunidad”.

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En ese contexto alertaron que “en esta época, el uso de calefacción y los ambientes cerrados y poco ventilados favorecen la aparición de incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono” por lo que pidieron prestar especial atención para no tener que atravesar situaciones de riesgo extremo.

“Son frecuentes los incendios provocados por calefacción con llamas abiertas, brasas o sobrecargas eléctricas así como también las intoxicaciones producidas por gases generados en la combustión de leña, gas u otros materiales”, expresaron desde el Cuartel de Bomberos pilarense.

Para prevenir, compartieron recomendaciones “para que juntos podamos pasar un invierno seguro”:

Mantener ventilados los ambientes donde se utilice calefacción a gas, leña o similares.



Controlar artefactos e instalaciones con especialistas matriculados.



Mantener limpios ductos, rejillas y chimeneas.



No sobrecargar enchufes, zapatillas ni instalaciones eléctricas.



Alejar estufas y fuentes de calor de muebles, ropa o materiales combustibles.



Supervisar siempre los artefactos de calefacción y no permitir que niños manipulen estos elementos.



No encender motores, vehículos o generadores en lugares cerrados.

En cuanto al monóxido de carbono recordaron que “es invisible y mortal”. “Este invierno puede ser seguro, solo necesitamos de tu ayuda”, convocaron.

