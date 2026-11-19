Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) adjudicó obras para la línea Belgrano Norte que incluyen trabajos en las estaciones Del Viso y Villa Rosa, en el partido de Pilar. Se trata de dos licitaciones: una para renovar 17 kilómetros de vía doble y otra para instalar 18 nuevos aparatos de vía.

El servicio une la estación Retiro con Villa Rosa, en Pilar. La línea está privatizada desde hace más de 30 años, pero el Estado nacional continúa financiando sus obras. Además, la concesión de Ferrovías fue prorrogada hasta mediados de 2027.

Dos licitaciones adjudicadas

Según pudo confirmar el portal especializado enelSubte, ambos procesos llevaban varios meses en trámite y ya fueron formalmente adjudicados. La licitación de la renovación de vías había sido lanzada en septiembre de 2025.

Renovación de 17 kilómetros de vía doble

Puede interesarte

La obra de vías fue asignada a la UTE Herso-Ferromel-C&E Construcciones, que competía con la UTE Zonis – Concretnor.

Los trabajos comprenden rieles UIC 54 E1 de 18 metros de longitud, que serán soldados para constituir riel largo soldado, y durmientes de hormigón pretensado monobloque. También incluyen fijaciones elásticas y mecanizado de vía.

Aparatos de vía en cinco estaciones

La instalación de los 18 aparatos de vía se realizará en las estaciones Los Polvorines, Munro, Villa Rosa, Del Viso y Aristóbulo del Valle. Estos aparatos, conocidos como ADV, permiten que los trenes pasen de una vía a otra.

Por su parte, la compra de esos equipos ya había sido adjudicada a la empresa española Voestalpine Railway Systems JEZ. Desde ADIF indicaron que la compra y la posterior instalación apuntan a mejorar la velocidad de circulación de las formaciones y la seguridad de los pasajeros.

Ambas contrataciones forman parte de un paquete de seis obras que pagará el Estado en la línea Belgrano Norte.