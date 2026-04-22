En América Latina, los desafíos en acceso a la salud, producción de alimentos y sostenibilidad siguen siendo estructurales. En ese contexto, las startups empiezan a ocupar un rol cada vez más relevante: transformar problemas complejos en soluciones concretas y escalables.

Con ese foco, Bayer lanzó una nueva edición de LEGADO 2026, su programa regional orientado a impulsar emprendimientos de impacto en áreas clave para el desarrollo de la región.

La convocatoria ya está abierta y se podrá postular hasta el 31 de mayo, con el objetivo de identificar proyectos con potencial de crecimiento y capacidad de generar impacto real. Como novedad, en su edición 2026 LEGADO amplía su alcance más allá del Cono Sur e incorpora nuevos países de la región.

La convocatoria estará abierta para startups de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se expande a mercados como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, consolidando su posicionamiento como una iniciativa regional para impulsar la innovación con impacto social en América Latina.

“En América Latina vemos talento emprendedor con una enorme capacidad para resolver desafíos estructurales, pero muchas veces con barreras para escalar. LEGADO nace justamente para cerrar esa brecha: conectar innovación con oportunidades reales de crecimiento e impacto. Para Bayer, la innovación colaborativa es clave para abordar desafíos como la salud y la seguridad alimentaria, por eso nuestros equipos se involucran activamente acompañando a las startups con mentoría y acceso a redes””, explicó Camila Reid, líder de Innovación Social de Bayer Cono Sur.

“Desde la Fundación Bayer trabajamos para impulsar soluciones que no solo sean innovadoras, sino que también puedan sostenerse en el tiempo y llegar a más personas. Ese es el verdadero desafío de la innovación social hoy”, expresó.

Un programa pensado para escalar, no solo para ideas

LEGADO es una iniciativa, que apunta a un segmento específico del ecosistema: startups que ya superaron la etapa inicial y buscan dar el siguiente salto.

El programa está dirigido a emprendimientos de base tecnológica o científica que ya cuenten con primeras ventas —o estén cerca de lograrlas— y que operen en países de América Latina como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La lógica es clara: cuando la innovación se combina con ciencia, tecnología y propósito, el impacto puede multiplicarse.

Las soluciones que busca impulsar

La edición 2026 pone el foco en algunos de los principales desafíos de la región.

En el eje de salud, se prioriza soluciones vinculadas a:

● diagnóstico y prevención de enfermedades

● acceso a servicios de salud

● salud femenina y autocuidado

● longevidad e inclusión

● acceso al agua potable y saneamiento

En agricultura y seguridad alimentaria, las prioridades son:

● reducción del desperdicio de alimentos

● nutrición y alimentación saludable

● agricultura regenerativa

● desarrollo de pequeños y medianos productores

El enfoque es integral: promover soluciones que impacten en sistemas completos, no en problemas aislados.

Mentoría, conexiones y financiamiento para crecer

Uno de los diferenciales de LEGADO es que no se limita a seleccionar proyectos, sino que acompaña su desarrollo.

Las 10 startups elegidas accederán a mentorías estratégicas con expertos de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema, además de visibilidad, conexiones clave y participación en espacios regionales de alto nivel.

“Lo que buscamos en LEGADO no son solo buenas ideas, sino equipos con capacidad de ejecución y modelos que puedan escalar en la región. El programa está diseñado para acompañarlos en ese proceso, con mentoría, acceso a redes y exposición frente a actores clave del ecosistema a nivel regional”, señaló Patricio Gigli, consultor senior de Endeavor para LEGADO.

“América Latina necesita más emprendimientos que combinen tecnología, impacto y visión de largo plazo. Cuando eso ocurre, no solo crecen las startups: se fortalecen sectores completos como la salud, la producción de alimentos y el desarrollo sostenible”, completó.

Además, dos emprendimientos serán seleccionados para recibir un premio económico de USD 20.000, destinado a potenciar su crecimiento.

Un programa que ya muestra resultados

En sus 2 ediciones anteriores, LEGADO impulsó startups con soluciones innovadoras en toda la región: desde inteligencia artificial aplicada a la salud, hasta plataformas que conectan productores con mercados o tecnologías que transforman residuos en nuevos insumos.

En números, el programa ya registra (2024-2025):

● más de 350 startups postuladas

● 12 emprendimientos ganadores

● 3 startups que recibieron financiamiento económico

● Una comunidad activa de más de 50 proyectos

● Una red de más de 30 mentores expertos en finanzas, negocios, mercado, impacto y regulaciones, entre otras temáticas.

● 9 Demo Days realizados.

● Más de 30 organizaciones del ecosistema involucradas.

Con estos resultados, LEGADO se consolida como una plataforma que articula innovación, inversión y desarrollo sostenible en América Latina.

Innovación con impacto, el eje de la estrategia

Detrás del programa hay una visión clara: impulsar soluciones que contribuyan a un mundo con “Salud para todos y Hambre para nadie”.

Desde la Fundación Bayer, destacan que el objetivo no es solo apoyar ideas, sino acelerar modelos sostenibles, conectarlos con actores clave y escalar su impacto en la región.

Cómo postularse

Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo a través del sitio oficial del programa: https://www.conosur.bayer.com/es/legado

El proceso incluye evaluación, entrevistas, instancias de presentación y un recorrido de acompañamiento que culmina en un demo day regional hacia fin de año.

