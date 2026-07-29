Bar El Laucha, en Pilar Centro, fabricó 500 botellas de caña con ruda para la tradición del 1° de agosto, casi un 16% más que el año pasado, según confirmó uno de sus responsables, Cándido Lucas. Las botellas ya están a la venta en dos presentaciones: un litro, a $13.000, y tres cuartos de litro, a $10.000.

"El año pasado fabricamos 430 botellas, y por suerte la hemos vendido todas, gracias a Dios. Ahora, este año estiramos un poquito más la producción, en 500, en total, tanto de litro como de 3 cuartos", contó Lucas a Pilar de Todos. "Siempre le ponemos una buena expectativa, la mejor onda, a ver si este año logramos venderlas todas; esperemos que sí", agregó.

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El origen de la tradición

Según explicó el propio Lucas, en el bar preparan la caña con ruda todos los años para celebrar el 1° de agosto, coincidiendo con el Día de la Pachamama. "Es una tradición celebrar el Día de la Pachamama de todos los primeros de agosto de cada año, y algo que va creciendo, que la gente se va sumando a través de esta tradición, que es de muchísimos años", sostuvo.

Un año entero de preparación

El proceso no es rápido. "Se prepara de un año, de un año posterior previo al 1°: se obtiene la botella de caña, se obtiene la ruda macho, se hace todo un proceso, se prepara, se deja un año, se le echa un ingrediente que es especial, que es un secreto, para que salga tan rica", detalló Lucas. Después llega la etapa de lavado de botellas, etiquetado y limpieza, hasta que todo queda listo para la fecha.

Cómo se toma

La costumbre marca un ritual preciso. "Se toma a la mañana en ayunas, se hace una copita, y se toman 3 sorbitos, y listo. Con eso tenés tus buenos beneficios: aleja los males, purifica la sangre, y tiene varios factores, y te trae buena suerte también para la vida", explicó Lucas.

Una costumbre familiar con historia

La tradición del bar tiene raíces previas a su propia fundación: la familia de Lucas ya elaboraba la caña con ruda en una pizzería, antes de la apertura de El Laucha en 1953. Desde entonces, la práctica se sostuvo año a año, ganando cada vez más alcance en Pilar y la zona.