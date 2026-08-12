Un banco le retuvo en julio prácticamente la totalidad de su jubilación a un vecino de Pilar de 78 años, por una deuda acumulada de $10.000.000 y hoy debe manejar Uber para subsistir.

Se trata de Guillermo Juan Gómez, contador público jubilado y viudo, que vive en Villa Morra desde hace más de cinco años. Cobra su jubilación —de alrededor de $2.000.000— en el Banco Patagonia, sucursal Pilar, entidad con la que mantiene una deuda de unos $10.000.000, además de otras obligaciones con el Banco Santander, lo que elevan la suma a $40.000.000.

"Me retuvieron casi el 100% de la jubilación", relató Gómez a Pilar de Todos. Y agregó: "Eso es una confiscación de mi jubilación. Por ley no pueden retener todo un haber jubilatorio, porque tiene carácter alimentario".

Una deuda que se acumuló en años

Según el propio Gómez, el origen de la deuda se remonta a la decisión de destinar sus recursos para que su hijo abriera una concesionaria de autos en Villa Mercedes, negocio que en los últimos meses perdió rentabilidad.

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A eso se sumó, siempre según su relato, un préstamo de $2.500.000 que dice haber tenido que afrontar tras un hackeo de su cuenta en el Banco Santander —sucursal Parque Patricio, Ciudad de Buenos Aires— hace aproximadamente un año, un préstamo similar que él sí solicitó y consumos no reconocidos en su tarjeta de crédito que atribuye a un robo de identidad. Ninguno de estos hechos fue reconocido por las entidades bancarias, de acuerdo con lo que sostiene el denunciante.

Gómez contó que intentó una refinanciación de la deuda, pero que las tasas ofrecidas —entre el 79% y el 100%— la vuelven impagable. Se contactó en varias oportunidades con autoridades del banco, que insistieron en un mecanismo de financiación de la deuda que, para Gómez, resulta imposible de afrontar. Hoy tiene bloqueadas sus tarjetas y cuentas, y no percibe ingreso alguno del haber jubilatorio.

Gestiones

Gómez acudió a la Defensoría del Pueblo de Pilar, desde donde se contactaron con el banco, pero la respuesta de la entidad bancaria fue la misma: debe suscribir un plan de pagos. También, a fines de mayo de este año, hizo un reclamo al Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero aún no hubo contestación.

También se presentó en dependencias judiciales de Pilar, donde buscaba patrocinio jurídico gratuito para iniciar un amparo, pero le informaron que se trataba de una "cuestión comercial" ajena a esa oficina.

En las próximas horas prevé acudir al Colegio de Abogados de Pilar para intentar conseguir asistencia legal gratuita y avanzar con la acción de amparo.

En las últimas horas recibió un mensaje del Patagonia donde lo llamaron para refinanciar la deuda, pero teme que las tasas sean “impagables”.

Qué dice la ley

El artículo 14, inciso c) de la Ley 24.241 establece que las prestaciones previsionales son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas. La norma contempla así una protección específica sobre los haberes jubilatorios frente a embargos.

En este caso, sin embargo, lo que surge del resumen de cuenta es que el Banco estaría realizando débitos que posiblemente formen parte de los contratos que las entidades bancarias suelen pedir a los clientes antes de otorgar préstamos o emitir tarjetas de crédito.

No obstante, un antecedente judicial reciente al que tuvo acceso Pilar de Todos presenta similitudes con el caso de Gómez, y no es el único. En junio de este año, una jueza de El Bolsón, Río Negro, ordenó a Banco Patagonia limitar al 20% de los haberes jubilatorios los débitos por consumos de tarjetas de crédito de una jubilada que había quedado prácticamente sin fondos para afrontar sus gastos básicos.

La medida fue dictada de manera cautelar y por un plazo inicial de tres meses, ante una situación en la que los descuentos consumían casi la totalidad de sus ingresos. La resolución consideró que una jubilación no podía quedar reducida a cero por el cobro automático de deudas bancarias. El porcentaje fijado por la jueza correspondió a ese caso concreto y no constituye un límite general establecido por ley.

En ese marco, Gómez insiste en que la retención total no debería aplicarse, y reclama que le devuelvan el 100% de su jubilación. Hoy conduce un Uber para cubrir sus gastos básicos, aunque afirma que la actividad no le resulta rentable y que un problema de ciática le impide extender su jornada de trabajo. “Esperemos que el banco tenga por lo menos piedad de mí", cerró.