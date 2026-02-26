A pocos días del inicio del ciclo lectivo, miles de familias argentinas esperan la acreditación de la Ayuda Escolar de ANSES Anual, una asignación clave para afrontar los gastos vinculados al comienzo de clases. El Gobierno nacional confirmó las condiciones del beneficio para 2026, que mantiene su relevancia como apoyo directo al ingreso familiar.

La Ayuda Escolar es un pago único anual destinado a acompañar la compra de útiles, indumentaria y otros insumos educativos. Está dirigida a hogares con hijos en edad escolar que cumplan con los requisitos establecidos y acrediten la escolaridad correspondiente.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar 2026

Para el ciclo lectivo 2026, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue fijado en $85.000 por hijo, según la última resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.

El pago se realiza una sola vez al año y por cada hijo o hija que reúna las condiciones exigidas. En los casos en que la documentación ya haya sido presentada en el período anterior y los datos estén actualizados, la acreditación se efectúa de manera automática durante el mes de marzo.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Hijos menores de 18 años que asistan a jardines de infantes, nivel inicial, primario o secundario, en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Personas con discapacidad, sin límite de edad, siempre que acrediten escolaridad o asistencia a instituciones educativas, talleres protegidos, centros de rehabilitación o con docentes particulares matriculados.

La ayuda la cobra solo uno de los padres, madres o tutores por cada hijo o hija, una vez por año.

En cuanto a los límites de ingresos, el grupo familiar no debe superar los $5.292.758 brutos mensuales, mientras que el tope individual por integrante es de $2.646.379. Estos valores son actualizados periódicamente y constituyen un requisito excluyente, excepto en los casos de hijos con discapacidad, donde no se aplican topes de ingresos.

Fechas clave y plazos a tener en cuenta

El pago de la Ayuda Escolar se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, de acuerdo con el calendario oficial que organiza las fechas según la terminación del DNI.

Es importante diferenciar dos trámites que suelen generar confusión. El 31 de marzo de 2026 es la fecha límite para presentar la Libreta AUH, necesaria para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo, y no corresponde al certificado escolar del ciclo 2026.

En cambio, el Certificado Escolar 2026 puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026. Quienes no figuren en la liquidación automática podrán cobrar el beneficio una vez validada esa documentación.

Cómo inscribirse y presentar el Certificado Escolar

El trámite se realiza de manera digital a través del portal oficial. Para iniciarlo, es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El paso a paso incluye:

Ingresar al sitio de ANSES y acceder a Mi ANSES (anses.gob.ar).

Seleccionar el menú “Hijos” y generar el Certificado Escolar para cada hijo o hija.

Imprimir el formulario y presentarlo en la institución educativa para que sea completado y firmado.

Volver a ingresar al sistema y cargar una foto nítida del certificado firmado en la opción “Presentar Certificado Escolar”.

Si el trámite se realiza luego del inicio de clases, la acreditación del pago puede demorar entre 30 y 60 días, según la fecha de presentación y el proceso de validación administrativa.

Cómo verificar si el pago es automático

Para saber si la Ayuda Escolar será acreditada sin necesidad de realizar el trámite, se debe ingresar a Mi ANSES y consultar la sección “Mis Asignaciones”.

Si el beneficio figura como automático, no será necesario subir el certificado. En caso contrario, la presentación del documento será indispensable para habilitar el cobro.