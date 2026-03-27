AySA informó que realizará tareas de mejora en la distribución del servicio, lo que podría afectar el normal suministro de agua en distintos sectores del distrito de Pilar, con baja presión y/o falta de servicio durante la franja horaria anunciada.

Según detalló la empresa, los trabajos se llevarán a cabo el martes 31 de marzo de 7 a 14 horas, y abarcarán un amplio perímetro que incluye zonas del centro de Pilar, Lagomarsino y la localidad de Del Viso.

En el centro de Pilar, el área afectada comprende calles como Av. Estanislao López, Av. Tratado del Pilar, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol, entre otras arterias de la zona céntrica.

En tanto, en la localidad de Lagomarsino, el perímetro incluye calles como Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pedro Nieto y la Ruta Provincial 26, además de arterias como Constitución, Mónaco y Pablo Ezequiel Beliera, entre otras.

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Por su parte, en Del Viso, se verán alcanzadas calles como Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata, dentro del área informada por la prestataria.

Desde la empresa indicaron que estas tareas forman parte de un plan de mejoras en la red de distribución, por lo que el servicio podría verse afectado de manera temporal mientras se desarrollan los trabajos.

Ante cualquier inconveniente, AySA recordó que los usuarios pueden comunicarse de manera autogestionada vía WhatsApp al 11-5984-5794, a través de sus canales oficiales en redes sociales o al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.