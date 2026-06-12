AySA informó que el martes 16 de junio, en el marco del Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte, podría registrarse baja presión y/o falta de agua en sectores de Del Viso, Lagomarsino y Pilar centro.

Las tareas se realizarán entre las 8 y las 14 horas.

Del Viso

El área afectada en Del Viso queda delimitada por las calles Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar Del Plata.

Lagomarsino

En Lagomarsino, las interrupciones abarcarán el perímetro comprendido por Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

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Pilar centro

La zona afectada en el casco céntrico de Pilar incluye las calles Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.

AySA recomendó a los vecinos prever reservas de agua ante la posible afectación del servicio durante ese horario.